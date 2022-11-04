宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）在臉書粉專抨擊自己的大腿18歲時被高雄元和雅醫美診所抽脂抽壞，還爆料該診所糾紛不少，元和雅不滿提告妨害名譽不成，另求償民事賠償300萬元。高雄地院認為，雞排妹無法證明自己被整壞，公開言論讓醫美商譽受損，判賠90萬元，可上訴。

雞排妹2020年12月在個人臉書粉專貼文指出，自己大腿做過兩次抽脂手術，18歲時在元和雅做壞了，導致得另找醫美做第二次補救。一周後雞排妹又爆料，轉貼多名宣稱也遭元和雅整壞的病患來信，甚至還有病患踢爆「男諮詢師會看女客和代言女星的術前裸照、陰道緊實術前照，一起笑一起討論」，雞排妹還強調「支持挺身反抗元和雅」。元和雅認為名譽受損，憤而提告。

雞排妹表示，確實在2012年3月和元和雅診所簽訂肖像權合約，但當時她尚未成年，在書寫「感謝元和雅診所」是為了感謝他們買她的寫真集。她的大腿抽脂部位確實如臉書上所寫的有問題、需要修護，也確實找了其他醫師評估後補救。

「這些病患都是20歲的年輕人，不知道主張自己的權利，誤信診所會幫她們修護！」雞排妹強調，元和雅有非常多醫美糾紛，身為公眾人物，擁有話語權，更該為市民發聲，她確實收到不少元和雅術後的照片和病患與員工對話的紀錄，內容都是「不提告協議書」。在她協助下，確實幫助某些病患爭取到權益，元和雅也付出責任。

檢方認為，整形結果是美是醜，是個人主觀想法。一般人接受整形手術後，本來就可針對自身狀況及手術成果評論，雞排妹的言論也不是憑空捏造或惡意為之，也算替病患發聲、爭取權利，她的貼文更是可受公評的善意言論，不算加重誹謗。元和雅具有相當規模，又是有知名度的醫美診所，全國客戶眾多，對於整形技術和客戶隱私等議題，應屬可受公評之事，最後認定雞排妹罪嫌不足，處分不起訴，該案上訴至高雄高分檢後也遭駁回。

元和雅不滿商譽受損，另提民事告訴，求償300萬元。法官認為，雞排妹確時已在寫真書上留下感謝醫美的言詞，事後又稱被醫美整壞，卻未能證明「整壞」的事實為真，仍應負侵權行為損害賠償責任，替網友發聲也是，雞排妹的言論確實害醫美商譽受損，判賠90萬元，可上訴。