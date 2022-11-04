《原子少年》天王星前成員「小孩」（何世華）先前深陷與網紅的感情糾紛，「小孩」今（4）中午1時在親友、律師陪同下，前往新北市中和分局製作筆錄，事後接受訪問僅說1句「一切交給律師處理」。

《原子少年》冠軍團「天王星」成員何世華（小孩），日前捲入桃色疑雲，事件中的女方，在媽媽陪同下赴警局報案。小孩日前在律師聲明中否認，強調與女方的主觀認知與記憶有落差，強調：「兩人『親密關係』始於女方要求交往之後，我從未誘拐欺騙」，他後來宣布退團，同時也向誣陷他之人提告。

小孩為滾石唱片與野火娛樂簽約之「天王星」成員，他昨委託理樸法律事務所發表聲明，表示不願影響其他團員，自願退團，自10月17日起生效。針對「維恩原創國際有限公司林宜慧」利用媒體操作並散布不實聲明，已嚴重破壞他的名譽，他將委請律師提出訴訟，捍衛清白。

小孩日前曾指出已委任法律事務所，除了在日後司法程序證明清白，也會追究散播不實謠言者的責任，最後他點名很對不起原子少年其他的成員，「其他熱血追夢的人，不該被我耽誤」，稱未來本案進入司法程序，他將不再發言回應。