高雄市長陳其邁上任後聯手中央推動亞灣 5G AIOT 創新園區，已吸引餘80家國內外大廠及新創進駐園區，成功創造近千億元投資及5700個就業機會。高市府4日正式啟動「亞灣2.0」計畫，盤點亞灣現有達27.8公頃的大型水岸基地，將再度與中央合作打造企業集團旗艦中心聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

「亞灣2.0」啟動記者會由陳其邁主持，國發會、經濟部國營會、交通部航港局及在亞灣區內擁有大面積土地的台電、中油、港務公司等國營事業代表均出席，此外，國際大廠IBM、鴻海、廣達、仁寶、緯創、禾碩、友達、群聯、HTC、奇景、義隆等，以及中信金控台灣人壽、富邦、國泰、新光等指標壽險業者也到場參與，對亞灣區規畫願景表達高度關注。

陳其邁指出，「亞灣2.0」計畫可說是亞灣5G AIOT創新園區的升級版，在全台最完整5G AIoT生態系基礎上，擴大規畫開放亞灣水岸，透過水岸景觀與土地釋出，同步營造兼具舒適性及機能性的工作生活環境，招募國際級企業及研發訓練中心進駐，吸引並有利於進駐企業招募高階人才，進一步帶動水岸娛樂觀光與餐飲、文化展演等水岸經濟發展。

陳其邁說，高雄具有優渥的條件，包括便捷的生活、交通、航班、港口等，是企業做為全球布局最佳的地點，高市府也是最值得信賴、最有效率的工作夥伴，協助企業解決所碰到的任何問題，並提供一站式的服務。他嗆企業喊話，「亞灣2.0」計畫有全台最優質的無敵海景，也是企業品牌加值的最佳選擇，現在投資還來得及。