土耳其裔藝人吳鳳來台發展多年，常在社群分享日常與討論生活議題，近日一家四口外出時，女兒看見路上有人在兜售玉蘭花，便好奇詢問「他在做什麼」，讓他決定機會教育女兒，藉此提早認清世界的真實面，畢竟這個世界不如想像中單純。

吳鳳表示日前全家外出時，看到一位行動不便的民眾在賣花，當時女兒們好奇詢問「爸爸，他在做什麼」，當下覺得有義務老實告訴孩子「世界不是想像的那麼單純，好跟壞都在一起」，便跟女兒

說道：「這些花幾十塊而已，有時你們的一個小玩具幾百塊！請感謝爸媽給你們的一切，千萬不要以為生活一直都是快樂的，世界上也有很多人過著辛苦人生」。

吳鳳強調即便身為父母，也要早點認識真實的世界，雖然想要孩子快樂成長，但是快樂不等於忽略弱勢族群，並侷限活在自己的世界裡，接著提及父親從他小時候就不曾隱瞞真相，總是快速灌輸他們正確的價值觀，接著強調父親最讓他敬佩之處，就是在能力範圍內照顧弱勢族群，接著呼籲所有人：「有能力的時候伸出手來幫助需要的人。請記得，幫助不一定是拿錢給人。有能力的話提供他們機會，或教他們技術，讓他們加入社會，靠自己賺錢更有意義」。

吳鳳這篇貼文短短時間湧入逾3萬人按讚，紛紛留言：「父母告訴孩子社會真相，同時在能力範圍內行善，是很重要的」、「孩子從小給予正確的價值觀是重要的，對於未來影響深遠」、「我也是自己本身做起，給孩子看，依照自己經濟範圍而去幫忙」。