歷經16年、橫跨了3個不同的10年，太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）終於在他第9場世界大賽的登板中拿下首勝，讓他順利撕下了大賽軟手的標籤，擺脫魔咒的韋藍德賽後也遭隊友當成菜鳥般「行刑」伺候，不過他樂在其中「這是我職業生涯最棒的感受。」

在第5戰賽前，韋藍德在世界大賽的戰績為0勝6負，防禦率6.07是至少投出30局以上的投手當中最差的，尤其此戰遭到席瓦伯（Kyle Schwarber）首局首打席全壘打後，韋藍德也承認這是個非常糟糕的開始，「我只是想著『好吧，我也曾歷經類似場景，讓我再加把勁一些』，但無論如何，這都不能決定接下來的比賽走向，讓我們看看會發生什麼吧」

韋藍德也很快穩定下來，5局當中送出6次三振，被敲出4支安打，但只讓費城人攻下唯一一分，韋藍德也將1分領先優勢交付給牛棚，最終幫助球隊拿下聽牌的關鍵戰役，賽後韋藍德接受訪問，表示隊友為了慶祝自己奪下世界大賽首勝，給了他如同新秀般的「特別」待遇，「他們將我放進推車裡，並用各種東西往我身上倒，這是我職業生涯中最美好的感受，真的好愛這些傢伙。」過往聽到有關於世界大賽的數據時，韋藍德心裡總是有些疙瘩在，「但現在我可以說，我拿到1勝了」

世界大賽接下來將移師到休士頓，擁有主場優勢的太空人只要再贏下1場比賽，韋藍德就能在指上多添1枚冠軍戒指，同時也將與名人堂球星寇法克斯（Sandy Koufax）齊名，成為大聯盟史上獲得多座世界大賽冠軍及投出3場無安打比賽的球員，寇法克斯則各有4次。