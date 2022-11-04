隨著國內汽車產業受到西方制裁衝擊，俄羅斯的最近的二手車市場開始復甦，並且有超過4分之3是從日本進口。

從二月爆發俄烏戰爭以來，俄羅斯本地製造的新車銷售明顯下滑，主因為西方制裁限制了零件進口，且數家外國汽車製造商也紛紛暫停在俄國的營運。

俄羅斯央行在十月底時曾表示，外國企業的撤離，加上盧布走強，推升了對亞洲二手車的需求。

就金額而言，進口車通常占俄羅斯整體車市的5分之1。根據俄羅斯研究機構Autostat的數據，八月新車進口的水準仍低於二月，但是二手車的進口量大增，從1萬1055輛大增至2萬3117輛。

資料顯示，其中有76%的二手車是從日本進口，其次為差距極大的白俄羅斯，占比為5.3%。

西方已經提出制裁，暫停對俄羅斯部分汽車零組件和原料的出口，此外，汽車大廠在俄國的暫停營運，也帶來了衝擊。日本已經禁止對俄羅斯出口高價值的汽車，但是個人的二手車出口則不在制裁範圍內。而俄羅斯也在推動灰色進口計畫，允許「平行輸入」商品進入俄國。