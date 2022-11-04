新北市淡水驚傳出現「柬埔寨式」詐騙案件，26名北上求職的被害人被囚禁在淡水新市鎮一棟社區大樓內僅5坪大的房內，稍有反抗或不聽從指示便遭虐打。對此，新北市長侯友宜今(4)日在臉書表示，新北警察會持續戮力查緝，除惡務盡，絕不放過任何一個歹徒。

侯友宜指出，幾個月前，引發全民關注的柬埔寨犯罪集團凌虐監禁台灣民眾的事件，手段兇殘，令人聞之色變，類似案件竟然也發生在臺灣。

侯友宜提到，新北市警方為了阻止類似集團在台灣肆虐，循線展開全面清查，這個月1日破獲以高薪當誘餌，涉嫌囚禁凌虐求職者的詐騙集團，救出26人後，他當下要求新北警察必須進一步擴大追查，務必盡全力揪出詐騙集團源頭，救援任何可能的受害者。然而，昨晚新北警方追到源頭，在桃園接連營救出32人，逮捕多名詐騙集團成員，「遺憾的是目前在桃園龜山山區發現兩具遭到棄置的遺體，令人感到相當痛心！新北警察會持續戮力查緝，除惡務盡，絕不放過任何一個歹徒！」

侯友宜強調，打擊犯罪， 捍衛人民的安全絕對沒有假期可言，治安不容挑戰，犯罪零容忍，新北警察會全力護衛人民的安全，打擊犯罪絕不手軟。