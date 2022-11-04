台北市政府推動南港轉運站興建營運移轉(BOT)案今日舉行開工祈福典禮。台北市長柯文哲表示南港轉運站BOT案將透過地上和地下立體連通方式，串聯台鐵、高鐵、捷運以及國道客運，2025年完工後將推動南港地區成為繁華的商業中心，除了使東區門戶計畫更完整，更能提供台灣東北角約200萬居民，坐客運來此搭乘高鐵，或轉乘捷運到台北市，未來若高鐵東延到宜蘭，南港轉運站也是重要基地。

柯文哲致詞時表示，南港是國家生技產業重要研發地，當地有中研院、國家生技研究院，還有明年完工的南港生技大樓。南港另一個重要項目即是台北流行音樂中心，由於自由思想是流行音樂的靈魂，台灣作為東亞地區思想最自由之處，未來20年在華語歌壇充滿領先的展望。

柯文哲也提到，許多私企總部都設在南港，已逐漸形成重要產業聚落，加上當地區塊鍊和社會住宅的蓬勃發展，在過去4年內，南港捷運站進出站人口數百分比增幅超過100％，為本市所有捷運站之首，在在顯示南港發展交通建設的重要性，本案預計2025年完工，完工後將推動南港地區成為繁華的商業中心。

柯文哲補充，南港轉運站未來地下層將結合台鐵、高鐵及捷運車站，公路運輸轉運則規畫於平面層，將來東北角地帶的新北石門、萬里、金山到基隆市約莫200萬人口，會先透過公路運輸到轉運站來，再轉乘高鐵至外縣市，或轉乘捷運到台北市，未來若高鐵東延到宜蘭，南港轉運站也是重要基地。

柯文哲表示，交通是一切根本，本案建設由新光人壽得標，交通運輸委託國光客運，基於過去良好合作經驗，興建和營運市民都能夠放心，期許方便的轉運空間讓南港交通更好，也讓東區門戶計畫更完整。關於東區門戶計畫，自己最大的夢想是，有一天能透過空橋系統從南港展覽館走到北流，再下地面沿著綠廊帶走到松山車站，一定會比紐約高架公園（High Line Park）更成功。

南港轉運站BOT案由台北市政府規畫，結合國有及市有土地，並透過民間參與的方式合作辦理，將由新光人壽公司興建樓板面積逾5萬平方公尺的轉運站及商辦大樓，轉運站規畫於平面層，設有13席大客車停車位，並留設電動大客車充電空間，呼應市府凈零行動的目標，另透過空橋及地下層結合台鐵、高鐵及捷運車站，打造成往返基隆及宜花東地區之交通樞紐。

地上層空間除傳統商辦外，亦導入新型態的共享辦公、共享生活、共享交流等概念，結合商店與展演空間，透過交通樞紐特性的加成，在後疫情時代豐富港湖地區的生活機能。

公運處表示，經新光人壽表示全案預計投入超過80億元、契約期間內預估可提供4000個就業機會，後續市府將與新光人壽公司攜手合作，充分展現公私協力，讓台北市東區門戶交通發展再邁進一步。