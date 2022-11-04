入圍產品與工業設計組的作品「快速檢傷分類貼紙」由沈筠雅（右）、洪允昀（左）共同設計。（蔡明亘攝）

入圍視覺與商業設計組的《動物祇示錄》由曾琬綾（中）、何芷寧（右）、鍾宜蓁（左）與秦靖詒共同設計。（蔡明亘攝）

桃市府青年局辦理桃園設計獎邁入第4屆，總獎金高達60萬元，吸引366組作品參加，經過初選共26組入圍，今起在中壢新明市場6樓桃園設計庫展出。其中一組設計「快速檢傷分類貼紙」，改善傳統傷票在大型災害現場運用缺點，另也有人設計《動物祇示錄》介紹易被大眾忽略的台灣動物神祇，入圍作品各具創意，展現桃園青年設計力。

2022桃園設計獎分3組別，包括視覺與商業設計、產品與工業設計、數位與多媒體設計，投稿件數再次刷新紀錄，入圍作品於11月13日決賽頒獎前展出。青年局長陳冠穎表示，為鼓勵培養多元人才，與數所大專校院合作設計聯盟，並辦理第4屆設計獎，吸引許多新銳且優秀的設計人才參賽。

入圍產品與工業設計組的作品「快速檢傷分類貼紙」由沈筠雅、洪允昀共同設計，她們說明，發生自然災害或大型事故時，檢傷人員會率先抵達現場，須快速辨認傷患狀況並掛上傳統傷票，再依受傷程度不同依序搬運傷者。但傳統傷票攜帶不便、不易辨別且無法定位、送醫後家屬也無法得知即時資訊，增加檢傷人員心理壓力。

沈筠雅與洪允昀表示，她們設計的傷票結合無線射頻識別（RFID）與GPS定位系統，檢傷人員可透過顏色辨識傷重程度，即時鎖定傷患位置，送院時也能迅速建檔，第一時間聯絡家屬，外觀也有螢光油墨，夜間清楚可見，成為智慧型快速檢傷傷票貼紙，改善傳統傷票缺點。

入園視覺與商業設計組的《動物祇示錄》由曾琬綾、何芷寧、鍾宜蓁、秦靖詒設計，她們提到，台灣三步一小廟、五步一大廟，大眾通常祭祀人形外表的神明，但其實也有許多動物特徵的神祇，通常作為輔佐主神的配祀神，易被民眾忽略，她們發現各個動物神祇其實都有故事值得被記錄下來，便展開為期1年的田野調查。

她們說明，經過2階段篩選，實際走訪台灣各地廟宇並參閱文獻後，選定虎爺、忠義犬、鳥母、白蛇娘娘、貓角冥王與牛將軍共6種動物神，透過影像搭配文字敘述祂們的傳說故事、庇佑方向、祭祀方式與相關禁忌等，編撰成《動物祇示錄》，帶領大眾認識動物神的傳說。

陳冠穎提到，今年也邀請在地企業璟都建設、配客嘉公司及動態設計品牌二棲知學，以多元方式鼓勵設計人才，包括提供獎助學金與青創專案合作等，盼讓學生瞭解業界實務需求。此外，也規畫主題對談設計工作坊，請來致力於設計與創新思維的各領域專家學者分享對話，打造專屬青年設計師交流與實作的機會，盼持續推動桃園設計產業發展。