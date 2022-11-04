針對競選對手鍾東錦在臉書貼文對公務員稱兄道弟喊話，謝福弘競選總部4日下午反擊指稱，在上個月就曾經接到公務員私訊表達他們的憂心，並且舉行記者會傳達公務員們現在心理陰影非常大，因如果未來縣長違法，恐會因權勢施壓而無法依法開罰，未來如果遭受壓力對違法情事睜隻眼閉隻眼，不只是讓苗栗縣民受害，公務員恐怕也將捲入共犯結構當中，自己也受害。

謝福弘競總請問苗栗縣的公務員，有誰願意替縣長違法揹黑鍋？有誰希望有違法爭議的人領導苗栗縣？「問問這4年來被議長叫去議會的公務員就知道了」，謝福弘競總指稱鍾東錦利用投資、借款等方式介入砂石業的違法爭議，現在苗栗地檢署已經分案調查，如果讓有犯罪紀錄和違法爭議的人來領導苗栗縣，公務員未來會不會被牽連被一併查辦？

現在公務員的憂心與壓力，謝福弘都能體會，謝福弘若擔任縣長，保證絕對一切依法行政，公開透明，讓所有公務人員安心行政。謝福弘也提出保證，約聘雇及臨時人員依契約時間任用，不隨意終止，依制度保證任用。而且謝福弘無投資事業，清清白白，絕不施壓公務執行人員，亦將依法行政充分授權

另外，謝福弘競總指出，明明有出席的活動，卻大肆用假報導假消息帶風向，最近就有一些網路媒體，居然指稱「劉政鴻大將辦健走活動只見徐定禎團隊未見謝福弘」，要抹黑成後龍鎮公所舉辦的健走活動，只見徐定禎陣營及徐夫人楊士儀，未見謝福弘陣營人馬，謝福弘競總4日下午邀請主辦活動的後龍鎮長朱秋龍來澄清，包括謝福弘的妻子黃璟芬及競選總部主委劉政鴻，不但都出席了這場活動，也有上台致詞。謝福弘競總指控這種報導連基本查證都沒有，直接抹黑對手誤導選民的，也只有前科累累的人做得出來，期望苗栗鄉親一起睜大眼睛，一齊支持清清白白，一路誠實、正直的謝福弘。