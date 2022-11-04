位於山東省青島市及黃海之濱的嶗山，古代又曾稱牢山、勞山、鼇山等。它是山東半島的主要山脈，嶗山的最高峰名為巨峰，又稱嶗頂，海拔1132.7米，峰頂面積約1.5平方公里，為嶗山的主峰，為山東省第三高峰。 嶗山，東高而懸崖傍海，西緩而丘陵起伏。山脈以嶗頂為中心，向四方延伸，尤以西北、西南兩個方向延伸較長，形成了巨峰、三標山、石門山和午山四條支脈，嶗山的餘脈沿東海岸向北至即墨區的東部，西抵膠州灣畔，西南方向的餘脈則延伸到青島市區，形成了市區的十餘個山頭和跌宕起伏的丘陵地形。

嶗山是大陸地區海岸線第一高峰，有著海上「第一名山」之稱。當地有一句古語說：「泰山雖雲高，不如東海嶗。」是大陸地區著名的旅遊名山，1982年被設為國家級的名勝景區之一。

嶗山是道教名山。其上太清宮則於1983年獲稱道教全國重點宮觀。（圖／林佳怡提供）

嶗山是道教名山。其上道教宮觀太清宮1983年獲稱道教全國重點宮觀。自春秋戰國至秦漢時期，就有方士、巫師在嶗山餐霞修煉，唐、宋兩代嶗山道教肇興，元、明兩代達到鼎盛，至清代不衰。嶗山道教由於王重陽所創全真派的入統，開創了全新的局面。全真道北七真涉足嶗山，邱處機三次來嶗山說法闡教，影響深遠。嗣後，北七真在嶗山各創宗派，爭建道觀，至明代達到鼎盛時期，遂有「九宮八觀七十二庵」之繁榮，使嶗山成為道教全真天下第二叢林。

因地處海濱，岩深谷幽，風景秀美，自古便被人們譽為神仙之宅，「靈異之府」，傳說山中不僅住有神仙，而且還有可致長生不老的仙丹妙藥。古往今來，許多方士、道士及文人墨客紛紛前往山中隱居修煉及參觀遊覽。據山志記載，秦始皇曾赴嶗山求仙，會仙人安期生；徐福入東海求仙藥時曾從山中出發，今太清宮前海中尚留有徐福島，為當年徐福東渡入海之處，宮東面有一巨石，上書「波海參天」，下書「秦始皇二十八年遊於此山」，傳說秦始皇曾於此東望蓬萊。

現如今，嶗山山區內尚存道觀有太清宮、上清宮、明霞洞、太平宮、通真宮、華樓宮、蔚竹庵、白雲洞、明道觀、關帝廟、百福庵、大嶗觀和太和觀。其中，太清宮、上清宮、明霞洞、太平宮皆修葺一新，成為道教宗教活動的重要場所。