政戰局副局長張維新（調查局提供）

法務部調查局為加強國安宣導，今年除在臉書推出國安有獎徵答活動外，更與教育平台PaGamO合作，讓國中小、高中學生透過打遊戲方式，將國家安全的內涵及必要性向下紮根。

調查局今舉辦國安有獎徵答活動的「守護者全動員」記者會，調查局長王俊力致詞時強調「國家安全的重要性需要靠全民一起響應」，並希望在未來的宣導活動中，能夠有越來越多的守護者一起參與，讓這塊土地上的人們都有越來越高的國家安全素養。

記者會中為了忠實呈現學生們在PaGamO上遊戲中學習國安知識方式，調查局長王俊力與政戰局副局長張維新各自率領所屬人員組隊，在PaGamO遊戲介面中，以回答國家安全相關問題的方式打敗「滲透大魔王」。過程中一度陷入苦戰，但最終調查局及政戰局成功攜手打敗魔王，獲得勝利。

另調查局派出調查官陳禹函及曾婷岳街訪，不少民眾認為有獎徵答的問題設計相當活潑，會想要更進一步瞭解國家安全及全民防衛的重要性。

最後記者會進行抽獎儀式，讓活動進入最高潮，抽出一般民眾、學生組獎項，包含Gogoro電動機車、Apple筆電、平板、手機、Switch遊戲機、以及調查局吉祥物-「黃喉貂查查」玩偶抱枕及微型積木，獎品276個、總價約50萬元。