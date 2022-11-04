小S今天一身休閒裝扮，擔任愛心大使。（人安基金會提供）

王偉忠的老婆林慧晶日前曬出與大S、具俊曄、小S、S媽聚會合照，S媽與具俊曄首度同框引發熱議。小S今（4日）出席公益活動，問到媽媽跟姐夫關係有變靠近？她說：「最近這1、2個月，我覺得我媽已經偏嗨了，之前第一次見面還有點嚴肅，然後慢慢微笑到可以聊天。」而S媽現在見到具俊曄則會用韓文嗨喊「兒子」。

不過，好姐妹賈永婕日前貼出大S照片，沒想到馬上有網友酸「大S是胖了嗎」，甚至還有人說「以為是S媽」，種種人身攻擊的留言，讓小S替姊姊打抱不平，「我只能說網友是瞎了狗眼，你們自己難道不能判斷是燈光的問題，而且人明明是漂亮的啊，那張照片其他人也沒有好看到哪裡去。」認為賈永婕可能不想惹麻煩秒刪文。

小S表示大S所到之處，都會被人猛誇「好美喔」，又強調服飾會稍微影響視覺，希望大家審美觀念能開放一點，直喊「受不了」，她無奈明明是溫馨合照，「很不喜歡別人攻擊我的家人，講我的話我還好。」坦言姊姊有看到照片，因沈浸在幸福中，一點都不在意酸民批評。

小S今天出席公益活動，說明提袋設計理念。（人安基金會提供）

她說大S不會再生小孩，「我姊現在覺得生活已經很完整、圓滿。」也覺得2個小孩剛剛好，小孩們也以韓文「叔叔」稱呼具俊曄，「默默覺得這個人在家裡是可以接受的」，笑稱只有許老三敢叫他「光頭」，他也不以為意說「It’s OK」，大誇具俊曄真的沒什麼脾氣。

小S上月初確診，當時整整關了2個禮拜，大約瘦1、2公斤，一直保持這體重，自信地說：「我最近真的有變漂亮。」而她主持的《熙娣想聊》第2季正籌備中，口袋名單是周杰倫、具俊曄還有林志玲。