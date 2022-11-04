國際著名港口城市的青島，更是國際濱海旅遊度假勝地、國家歷史文化名城，大陸的優秀旅遊城市，中國品牌之都，國際帆船之都，世界啤酒之城。有著黃海之濱的明珠，萬國建築的經典，啤酒飄香的名城，對外開放的熱土的美譽。而唯有來青島了，你才知道什麼是「紅瓦綠樹，碧海藍天」。

說起青島這座城市，一直以來皆是國內外的旅遊勝地，而近年來，在青島市裡最熱門的旅遊景點當屬位於大學路與魚山路交界處的「網紅牆」，而這面「網紅牆」其實是青島美術館的外牆，上面各鑲嵌一個漢白玉路牌，一個標有大學路，一個標有魚山路。金黃色的琉璃瓦，朱紅色的牆壁，吸引著前來打卡拍照的遊客絡繹不絕，大部分則以年輕人居多，搶著以「網紅牆」爲背景拍照留念，其中還有不少前來拍婚紗照的新人，以紅色牆爲背景拍照，古典且有韻味。而有不少人則認為在冬天雪後的「網紅牆」拍照則是最好看，「紅牆黃瓦，配上白雪，加上藍天，你說美不美?!」

位於青島太平角八大關的萬博美食匯沿海的月亮市集匯聚了文創及美食。（圖／林佳怡提供）

而除了網紅牆外，在青島另一個吸引年輕人聚集之地則是位於青島太平角八大關的萬博美食匯沿海的月亮市集。1931年，徐志摩寫下了《兩個月亮》這首詩，相近的時間，在青島太平角區域，一座座擁有濃郁歐式風格的別墅群，漸成氣候。他們依海而起，領事館、官邸、外國牧師、商人，紛紛在這裏蓋起了屬於自己的房子。這其中，湛山二路2號甲的這處房子，與兩個月亮最為契合，這裏也是月亮市集的大本營。

月亮和太平角，在湛山二路2號甲院內，呈現出完美的契合，美食與時尚，也在這裏有了新的碰撞。前不久，青島市首批時尚藝術街區正式確定，市南區太平角街區忝列其首，時尚藝術街區的確立，將賦予街頭藝術、戶外藝術極大的發揮空間，也將促進島城戲劇、音樂、曲藝、美術、攝影等文藝事業的繁榮興盛，為青島時尚城建設增添光彩。

而不論是網紅牆、還是月亮市集，都給了現代人很大的啓發，就是活化城市的風貌保護中，利用具有歷史文化的建築色彩、形狀，以及賦予它自身的故事，能夠通過創意，打造越來越多的「網紅牆」，不僅對於城市的文旅產業發展有好處，也會吸引更多年輕人關注青島、愛上青島。