青青之島，活力澎湃，雖說近兩年來，全世界受到疫情影響而有所變化，而在最近的五年期間，青島這座城市因其綜合經濟實力顯著增強，國際化水準顯著提升，發展生態更加優越，競爭優勢明顯增強，吸引了許多臺港澳相關人士前往青島創業、圓夢。在這片豐盈的創新創業雨林中，他們奮發向上，成為追逐夢想的最強築夢者。

位在青島市西海岸新區連盛國際大廈裡，有一家純正的臺灣咖啡店——BU COFFEE。店內獨特的「野馬」汽車造型的吧臺、德國烘豆機、義大利窯烤爐、日本虹吸壺……處處彰顯著對咖啡的精緻追求。不同於多數咖啡店是從供應商處買來熟豆煮制咖啡，該咖啡店的特色是在符合環境保護標準、獲取生產許可證的前提下，將工廠搬進店裏——一臺烘豆機、一臺後燃機和一臺清淨濾清器，打造「前店後廠」的經營模式，實現了從咖啡生豆——烘焙熟豆——煮制咖啡的全流程高質量把控。然而，這樣的咖啡店在青島是少有的。咖啡生豆包裹在紅色的咖啡果中，是健康的水果。「我們想將帶有我們店裡獨特風味的咖啡，向消費者傳遞一天一杯咖啡的健康生活理念。」經營者張明振說。

BU COFFEE在臺灣有近二十年的品牌經驗，2019年9月，首家大陸品牌店落地青島正式開業。對於「青島作為計畫單列市，城市綜合實力強，現代化國際水準不斷提升，開放且富有活力，為我們提供了很好的創業土壤。同時，青島風景秀麗，宜居宜業宜遊，也令我們心馳神往。」經過一番考量，張明振隨董事長陳淑榮來青，揭開了兩岸品牌連鎖經營的新篇章。「我初到青島那天，坐車橫穿膠州灣跨海大橋、穿越海底隧道，陸海內外聯動的交通大格局讓我對這座城市的經濟建設充滿了信心。」憶起與青島的初次見面，張明振仍心潮澎湃。

對於品牌「擴疆」，其董事長陳淑榮心裏有著特殊的情緣。「董事長的父親2000年就來到青島，從事建築行業，BU COFFEE選址的連盛國際大廈就是老先生的心血。」張明振說。在疫情沒有發生之前，張明振則常常往返於臺灣與大陸之間，從事青年服務工作，參加與騰訊等互聯網企業合作開展的各項活動。