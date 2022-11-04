全球物流領導品牌 UPS（United Parcel Service）宣布任命擁有豐富產業經驗的領導者何靜儀（Ava Ho）擔任UPS 台灣總經理。接任新職務後，何靜儀將領導UPS 台灣的國際快遞業務與營運，將發展重點放在提升顧客託運體驗、為中小企業（SMB）提供服務內容、品牌的成長，以及履行公司的永續發展目標。

何靜儀於 20 多年前加入香港UPS 拓展個人職涯，期間陸續帶領香港UPS與台灣UPS的行銷、業務與策略團隊，而職責也逐漸拓展到包括香港、日本、台灣與南韓的北亞區市場。在這段歷程中最重要的成就便是Ava任亞太區策略總監時，藉由制定策略性計畫，加深與服務夥伴之間的合作，成功擴大公司的業務量能。

何靜儀這些努力在 2017 年與順豐速運（SF Express）的合資專案達到高峰，為 UPS 立下重要里程碑。直至今日，合作中帶來的收穫仍讓雙方受益良多，運用彼此相輔相成的運輸網絡、服務內容、科技以及物流專業，讓區域內的託運人亦能受惠。

何靜儀表示：「台灣為全球電子與 IT 產品的重要製造商，持續在世界舞台上發光發熱，而其對於亞洲區內貿易以及支援區域經濟發展的影響力仍堅若磐石。UPS 近期的一項研究顯示，台灣在亞洲的貿易量預期將在 2020 年到 2030 年之間翻倍，達到 1.1 兆美元。在此同時我們將全力協助台灣企業；尤其將著重在協助中小企業積極切入區域供應鏈以把握成長商機，並提供更多以顧客為導向的科技與解決方案，協助其供應鏈完成數位化，讓這些企業提高營運效率並維持成本效益。」

UPS 台灣已在地深耕 34 年，至今已有超過 900 名員工、超過 6300 個服務據點，包括遍及全台各地的 UPS 服務據點、 I-BOX 智取櫃以及與全家便利商店的合作等。單在過去一年，UPS 台灣即成功在其陸運派送車隊中，部署能減少空污的低排放運務車；為進一步提升服務品質，在像是新竹縣湖口鄉的特定區域，延長最高4 小時的收件截止時間；導入更快速且可靠的溫控及高時效性運送服務：UPS尊榮服務（Premier），來滿足客戶對重要醫療相關器材與用品的需求。

UPS 北亞區總裁 Daryl Tay 表示：「我們很幸運能夠由 何靜儀帶領台灣 UPS 度過疫情高峰期。在造成顛覆性改變的後疫情世界中，所有人都正經歷未曾涉足的境界，而我對於 Ava 非常有信心，相信她卓越的領導能力、專業實力以及策略洞見，將能幫助她站穩腳步持續領導台灣團隊，並與客戶攜手達成在國際舞台上的成長目標。」

何靜儀堅信多元且包容的職場文化，能在公司的整體價值鏈之中實現創新、績效與成長，而她熱衷於人才的發掘、培養與留任，積極打造能締造長期表現出色的優秀團隊。