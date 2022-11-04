隨疫情趨緩，不少民眾利用周末假期開車趴趴走，旅途中的停車費帳單或eTag餘額不足提醒，若逾期未繳遭罰，就壞了出遊好心情，對此，台新行動銀行APP繳費服務新升級，民眾僅需輸入車牌號碼，即可查詢帳單資訊進行繳費，繳停車費、儲值eTag不用特別跑超商，隨時隨地一指搞定行車大小事，出遊更安心。

台新銀行表示，台灣每年帳單市場規模約3.2兆元，帳單數逾19.3億張，相當於每人每年要繳納約百張帳單，一個家庭單月平均帳單少則十張、多則數十張。統計現行仍有約6成民眾維持以現金至便利商店繳納帳單的習慣。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟建議，民眾可嘗試多使用線上繳費，無論是交通費（新北市與台中市路邊停車費、汽燃費、eTag儲值）、電信費（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星）、水電費、信用卡費、有線電視費、保險費（健保費、國民年金保險費），以及各項稅款等，都能使用台新行動銀行APP完整繳款。

舉例來說，即將於11月開徵的地價稅，透過台新銀行行銀APP掃描稅單QR Code，快速就能完成繳納，不需攜帶大筆現金至臨櫃付費，大幅提高付款安全性，也省下往返時間。

黃天麟表示，受疫情影響，民眾生活型態轉變，越來越多用戶習慣透過行動裝置完成生活大小事，轉向使用數位服務平台，台新除力求創新，更致力於帶來更人性、有溫度及優化的使用者體驗，秉持「貼近客戶生活」的主張，滿足用戶「一站式繳費稅」的服務需求，解決單一平台僅能繳納一部分帳單、稅單的不便性。

台新銀行身為數位金融服務的領導品牌，將持續提供最貼近民眾生活場景且更便捷的數位金融服務，以期成為民眾生活的智慧好夥伴。