竹南鎮假日之森由縣府設置青創基地。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森海域已成苗栗最重要的衝浪基地。（謝明俊攝）

竹南鎮長青之森是許多民眾重要休憩去處。（謝明俊攝）

竹南鎮海岸森林由林務局改名為海龍保安林，就是取自龍鳳漁港。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港至中港溪海口間有一道長近4公里的海岸森林帶，是國內斯氏紫斑蝶的主要棲地及繁殖地，林務局過去都名為「1311飛砂防止保安林 ，竹南鎮公所則命名為「長青之森、假日之森及親子之森」林務局為了拉近與民眾關係，日前舉辦民眾票選重新命名，結果「海龍保安林」一名獲得最高票出線，未來將將依此改名列管。

這條海岸森林帶位於竹南鎮龍鳳漁港南側起到中港溪北邊的海口里，長近4公里、面積約107公頃，早在百年前的日據時代就被編為1311號飛砂防止保安林，後來在前任竹南鎮長葉財益爭取經費開發整理成竹南三森公園，尤其是假日之森的海岸線，在近年來衝浪業者與鎮公所的努力，將濱海打造成苗栗衝浪基地，苗栗縣政府積極協助輔導成苗栗青創基地，使得當地成為本地民眾及外籍移工重要的休憩去處。

1311號保安林同時也是斯氏紫斑蝶最重要的棲息地及繁殖地，林內有許多紫斑蝶的食草及花蜜植物，在海岸森林兼具多項功能下，新竹林管處因應當地海口里發展協會的建議下，以在地的環境地理、與在地人文關係的串連，發動重新為森林命名活動，利用在海口社區發展協會辦理環境教育活動、社區關懷集會等機會，請參與民眾票選新名。

整個活動共吸引384位民眾參加，票選結果，以保安林位於「海」口里及「龍」鳳漁港之間，取其組合名字「海龍保安林」獲得152票最高票，其次為「紫斑蝶保安林」114票，新竹林管處依票選結果，將編號1311號保安林命名為「海龍保安林」。

新竹林管處表示，飛砂防止保安林位於沿海或河口兩岸風砂強大地區，擔負阻絕或過濾強風所帶來的飛砂，避免農田、房舍等設施遭到堆砂掩埋，海龍保安林列編入至今已超過百年歷史，像一條綠色巨龍，提供海岸保護、飛砂抑止功能，默默保護竹南鎮中港、營盤邊、海口地區農田、房舍、道路外，蒼鬱完整的防風林帶，林中還有「親子之森」、「假日之森」、「長青之森」等戶外踏青景點，並以「三森步道」連接，每逢假日吸引民眾前來散步、騎腳踏車，提供優質的戶外遊憩場域。