台北國際旅展登場，華航今日宣布驚喜加碼 4 天限時折扣，旅展期間購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，現買現折超划算，台北-大阪、台北-名古屋TWD 9463 元起，台北－仁川TWD 8124 元起、台北－首爾金浦TWD 9463 元起，日韓免萬元輕鬆遊，現場購票還可參加華航展區機票抽獎，區域線免費機票天天送。

華航集團疫後首度參展，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏及台灣虎航董事長陳漢銘共同出席華航集團展區開幕儀式，熱鬧開啟為期 4 天旅展精彩活動，以最豐富機票產品全力迎接國際旅遊新篇章，邀請民眾蒞臨參觀，購票搭乘華航玩轉全球。

華航展區位在J1301攤位，今年以最新A321neo客機概念打造繽紛展場，設置A321neo豪華商務艙模擬情境，提供民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，華航精心設置彩繪機打卡牆，超「卡哇依」拍照熱點絕不能錯過！華航推出旅展限定Instagram濾鏡，讓民眾下載體驗前一刻在宿霧海島自由行、下一秒就穿梭到越南峴港；現場也準備即拍即印設備，提供民眾獨一無二的專屬明信片留念，上傳Facebook或Instagram打卡分享，再拿獨家限量小禮。

ITF旅展期間每日都有精彩活動，華航空服員CI beauties天天在華航展區帶來「快樂飛翔」熱鬧舞蹈表演，華航也與日本靜岡縣、香川縣、沖繩縣及印尼辦事處合作別具特色的舞台表演；還特別於 11 月 5 日邀請知名藝人瑞莎帶領瑞星韻律體操隊到場與民眾同樂。此外，華航展區每天都將抽出免費機票、華航新款輕薄飛行夾克、襯衫式機能POLO衫、模型飛機等限量週邊商品，想拿好康就要到華航攤位。

在國際旅遊需求再次起飛之際，華航線上旅展同步開跑，三大全新航點包括台北-宿霧TWD 4800 元起 (未稅)，台北-峴港 TWD 6500元起，台北-清邁 TWD 7000 元起，而國人喜愛的日本航線，如台北-琉球 (沖繩) 也只要TWD 7566 起 (未稅)，萬元以下即可划算出國；購票刷中國信託華航聯名卡，除台灣出發全航線機票 85 折起購票折扣，另將獨享全卡友專屬折價優惠 ，區域線折價TWD 1500 元，長程線折價TWD 3000 元，搭華航聰明省輕鬆玩！

華航《機微酒》自由行產品再升級， 1人即可成行隨時出發，除東北亞東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾，以及東南亞新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡等11大熱門航點，再擴大至美加、紐澳、歐洲及香港航線，多樣選擇讓旅客自由依個人喜好，特調一趟屬於自己的旅行！

華信航空配合ITF旅展也推出多項折扣活動，即日起至 11 月 13 日止，使 用華信手機APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼「ITFMDA」立即享75折優惠，限量1000名；旅展期間現場購買華信假期產品，自由行 2 天 1 夜每人只要新台幣 2999 元起，再加碼贈送當地特色伴手禮。