星宇航空今（4）日發表全台唯一提供頭等艙的A350-900飛機，客艙規劃有306個座位，共分為頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙四個艙等。頭等艙共有4席，也在ITF台北國際旅展展區首度亮相，採1-2-1的座椅配置，讓每位乘客都擁有獨立的走道出入口，每席座位皆配有高60吋的拉門，擁有專屬的私人空間。

星宇特別為頭等艙旅客在座位前方設置個人置物空間，除可容納手提行李箱外，也提供旅客收納大衣及厚外套的空間。除此之外，頭等艙座位備有Mini Bar，提供各式飲料方便旅客隨時享用，讓飛行也能有如居家般自在輕鬆。

星宇航空於ITF展區主場館以「太空艙」為核心概念打造，選用曜石灰主色調，特別規劃A350-900全艙等座椅體驗區，供民眾們搶先試乘機上座椅。豪華經濟艙及經濟艙採自由參觀，神秘的頭等艙及商務艙則需要參加LINE抽獎預約活動才能一窺真面目。除了全艙等座椅體驗區外，同時規劃購票區及星宇小舖，為民眾帶來一場翱翔於太空的豪華精品之旅。

硬體設備部分，為了提升旅客舒適度，星宇特地加寬頭等艙座椅，座椅不僅可全平躺，同時也領先業界採用NASA太空科技，導入Zero G（零重力）模式，以精算過的最佳仰角乘坐，可降低血液循環壓力，舒緩長途飛行的疲勞，輕鬆的釋放全身壓力，體驗太空高科技的零重力漂浮感，另外也加裝三段式氣壓按摩功能，可更進一步使旅客放鬆背部。此外，頭等艙的四向調整扶手也是一大亮點，旅客平躺時可享有寬敞的手部空間，大大提升座椅舒適度。頭等艙配有4K 高解析度32吋超大個人螢幕，旅客可以享受卓越的影音觀賞體驗。座椅側邊設有個人無線充電裝置，輕放手機即可快速充電，同時也提供複合式插座，包含USB Type-C及A插孔。

商務艙配有26席，採1-2-1配置，每位乘客皆擁有獨立走道可自由進出。值得一提的是，星宇航空A350-900商務艙座位為國籍航空唯一配有高48.5吋的拉門，讓旅客享有不被打擾的獨立空間，而最大亮點為座椅旁的氣氛檯燈，可以自由調整機上專屬空間氛圍，讓私人空間在班機燈光昏暗時仍保有一絲明亮。商務艙座椅除了增加寬度外，也同樣配備全平躺及Zero G（零重力）模式，旅客可開啟三段氣壓式按摩，緩解飛行的壓力。商務艙配置4K 高解析度24吋超大個人螢幕，側邊同樣提供無線充電裝置、複合式插座及四向調整扶手，使旅客可以舒服的享受機上旅程。

豪華經濟艙共36席，座椅配置為2-4-2，座椅間距為40吋，並配置腳踏板，可大幅提升腿部伸展舒適度。經濟艙一共240席，採3-3-3配置，座椅設計更為輕薄，增大前後間距及腿部置放空間，提供旅客更宜人的飛行體驗。豪華經濟艙及經濟艙的椅背除了機上娛樂系統設有4K高畫質15.6吋及13.3吋螢幕外，也裝設行動裝置架及杯架，提升便利性，而皮革頭靠可六向調整，上下移動範圍高達6英吋，增加舒適度。廣受旅客好評的藍芽無線傳輸也延續到A350-900，可供旅客使用個人藍芽無線耳機連線。

星宇航空首架A350-900已於10月底交付，目前機隊共有11架A321neo、4架A330neo以及1架A350-900，在年底前將會再交付兩架A321neo及1架A350-900，除使運能逐步提升，也著手佈局亞洲以外的長程航點。A350-900將於完成各項驗證後先派飛亞洲航線，預計明年4月飛向美國洛杉磯，正式開啟星宇航空的下一篇章。