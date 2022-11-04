嘉義檢警調1天查獲5起賄選，其中有4件是村里長選舉，競爭激烈，賄選頻傳，嘉義市東區陳姓里長候選人涉嫌以1票1000元現金向選民買票，遭羈押禁見；嘉義縣朴子市某里長候選人的侯姓樁腳涉嫌以1票3000元買票，8萬元交保。

嘉義地檢署檢察官江炳勳3日指揮嘉義市警察局刑警大隊、第二分局，查獲東區陳姓里長候選人涉嫌於9月間以每票1000元向選民現金買票，尋求支持，經搜索、傳喚、訊問後，認為陳姓候選人涉犯選罷法，情節重大、有滅證勾串之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，13名選民訊後請回。

檢察官張建強、吳心嵐指揮嘉義市調查站、嘉義市刑警大隊、第一分局，偵辦遭羈押的嘉義市議員候選人李錦洋涉嫌賄選案，林吳姓樁腳涉嫌以每票1000元向選民買票，經訊問後，以5萬元交保，其他8名相關人請回。

檢察官柯文綾指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局刑事警察大隊、中埔分局，偵辦嘉義縣中埔鄉某議員候選人的賴姓、王姓樁腳，涉嫌以每票1000元向選民現金買票案，經搜索、傳喚及訊問後，各以5萬元交保，8名選民請回。

檢察官簡靜玉指揮嘉義縣調查站、嘉義縣刑警大隊，偵辦嘉義縣朴子市某里長候選人的侯姓樁腳涉及以每票3000元向選民買票，經搜索、傳喚、訊問後，以8萬元交保，5名選民請回。

檢察官邱朝智指揮嘉義縣調查站、嘉義縣刑警大隊、民雄分局及移民署嘉義縣專勤隊，偵辦嘉義縣新港鄉某村長候選人的洪姓樁腳涉嫌以每票2000元向選民買票，經搜索、傳喚、訊問後，認為洪姓樁腳犯嫌重大，有滅證勾串之虞，向嘉義地院聲請羈押禁見，法官裁定6萬元交保，11名選民請回。

嘉檢表示，目前查賄已起訴中埔鄉某村長涉嫌搓圓仔湯案、嘉義市吳姓里長涉賄案、竹崎鄉某村長候選人餐宴涉賄案等3案，共8人，聲押獲准6人，交保15人。