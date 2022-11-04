因為疫情停辦的全國創意宋江陣頭大賽，睽違3年將於明年2月25日在高雄內門南海紫竹寺復辦。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

因為疫情停辦的全國創意宋江陣頭大賽，睽違3年將於明年2月25日在高雄內門南海紫竹寺復辦。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

因為疫情停辦的全國創意宋江陣頭大賽，睽違3年將於明年2月25日在高雄內門南海紫竹寺復辦，為發揚傳統宋江武陣招式及融入新世代創意元素，高市府觀光局今年開放學校以外團體也可報名，更將總獎金提高到210萬元，希望透過活動，以舞會友同場競技，並保存傳統藝陣文化。

高市府觀光局表示，「高雄內門宋江陣」近年來在市府與地方各界合力推動下，已成為陣頭藝術文化發展的重要指標，此項深具草根性及律動感的地方文化，參與年齡層與性別也漸漸擴大，隨著青少年文化多元發展，藝陣表演形式、年輕人同儕文化的神氣及新興多元的肢體舞步儼然出現。

高市府觀光局指出，此次比賽辦法特別增加傳統評審人數，並提高總獎金額度，希望能夠號召各路好手過招，民眾參觀宋江陣藝比賽時，還可以品嚐聞名海內外的「內門辦桌菜」，跟著總舖師的好手藝及色香味俱全的手路菜，細看內門深厚的文化底韻。

高雄市長陳其邁表示，「高雄內門宋江陣」活動自2001年開始舉辦，可說為台灣陣頭藝術文化保存及發展最重要的瑰寶，其中結合傳統宋江武陣招式及創意元素，每每讓評審及現場觀眾目不暇給、讚歎連連。

觀光局說明，此次賽事第一名獎金高達80萬，第二、三名獎金分別為60萬元、40萬元，均較往年提高，其餘獎項規畫給予優勝隊伍10萬元、佳作5萬元獎金，預期藉由表演藝術為核心的賽事活動吸引遊客參觀、交流，帶動內門、大旗美九區周邊地區觀光產業。