北市推動數位轉型成效卓越，發展單一入口、單一認證及單一體驗的整合功能，建置「台北市政府單一身分驗證入口」，資訊局表示，民眾除了使用台北通，還能運用自然人憑證、行動自然人憑證及健保卡一共四大驗證機制，能夠多元登入，享受多種市政服務。

台北通導入單一識別認證平台，達到簡化簡化流程、提高政府效率，便利民眾生活，在今年「IDC未來企業大獎」眾多獎項中拿下「數位技術創新獎」，不僅讓數位轉型更成功，也讓市政服務更貼心。

資訊局表示，有四大驗證機制的這項數位政策為「台北市政府單一身分驗證入口(後稱iSSO)」，像近期最夯的熊好券2.0，不僅台北通APP能登記，還能運用健保卡、自然人憑證上官網登記，是整合式單一認證的成功範例。

資訊局也說，社宅雲、MyDoc電子文件服務平台也順利完成四種認證機制，而資料大平臺不需登入也能使用，只有民眾留言建議資料開放項目才需登入；智慧支付也不用登入就能繳費，甚至本來有許多沒有iSSO的服務，本身也保留傳統臨櫃或其它服務管道。

資訊局長呂新科表示，為讓民眾更便利使用市政服務，致力導入更多元驗證方式，進行架構修改與導入，個別將系統逐步修改並納入此方案，讓民眾登入台北市政府各機關服務時能更便利。