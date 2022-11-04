Meta日本辦公室去年搬到「虎之門之丘」商業大樓，36樓員工餐廳燈光採小魚醬油瓶造型，充滿濃濃日本風。（圖/ 中央社）

Meta日本辦公室去年搬到「虎之門之丘」商業大樓，從36樓員工餐廳可鳥瞰東京市區景色。（圖/中央社）

以往上下班尖峰時段，電車內人潮擠成沙丁魚是東京日常畫面；但歷經3年的COVID-19疫情，過去的理所當然已經悄然改變。

在知名跨國企業工作的日本上班族對中央社記者說，由於辦公室所在地點往往是寸土寸金的商業區，多數日本員工住在郊區，只要企業允許，越來越多人願意在家上班，節省動輒2到3小時的通勤時間和開銷，換來更彈性、更自由的工作型態，也保有更多餘裕兼顧工作和家庭生活。

現在，包含推特、Meta等科技大廠紛紛導入遠距辦公模式，員工越來越適應異地工作，不少企業辦公室除了原有的休閒及娛樂設施，也增添更多人文及藝術氣息，悄悄改造成更具有社交意義的空間。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾在2020年內部談話表示，未來5到10年將有50%員工永久進入遠距辦公模式，有助吸引原本不願到大城市上班的人才，讓Meta員工組成更多元。

微軟今年9月發布的工作趨勢指數報告指出，73%員工不想單純為了滿足企業期望而進入辦公室工作，然而84%員工會為了與同事交流返回辦公室，85%員工會為了增進團隊連結重返辦公室工作。

Meta去年啟用的全新日本辦公室就是案例之一。中央社記者實際走訪位於東京第一高樓「虎之門之丘」34到36樓的Meta辦公室，員工餐廳採大面落地窗，可以居高臨下遠眺市區風光和知名地標晴空塔，餐廳名稱Bento取自日文便當的諧音，燈光設計為小魚醬油瓶造型，充滿濃濃日式風格。

會議室名稱也別具巧思，有些採用狀聲詞，例如KOTO KOTO是指碰撞聲、KOKE KOKKO是雞鳴聲；有些會議室則採用當地美食名稱，例如RAMEN就是拉麵。

Meta在新加波、台北等地都設有辦公室，但考量員工組成相當多元，室內空間和餐飲也採取更多樣化設計，與日本辦公室風格不同。

為了拉近與當地社群的距離、提升創造力，Meta在全球推動Open Arts計畫，與當地藝術家合作，在辦公室內打造藝術裝置和牆上海報，日本辦公室也不例外。走進36樓接待處後的大門，映入眼簾是由1萬8000個透明管組成的巨型雲朵裝置，靈感來自折疊屏風上繪製的傳統版畫和雲彩，不時播放代表四季的聲音，透過投影為員工和訪客提供互動體驗。

另一項藝術裝置仿造電車車廂，也是日本極具代表性的文化之一，窗戶採用電子螢幕，融入重複出現的日出日落等元素。此外，連接34到36樓的內部樓梯也可看見牆上的巨幅海報，來自日本藝術家足立喜一朗（Kiichiro Adachi）。

儘管不少日本企業辦公室如Meta一樣設計精緻，然而對當地民眾來說，每天趕著通勤上班似乎不再是習以為常的生活模式，辦公室更像是社交場合。（編輯：林淑媛）1111104