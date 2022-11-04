台新數位帳戶Richart首度與國際發卡組織Mastercard合作，推出全新超高質感的「Richart Mastercard 悠遊金融卡」，並以「遛狗卡」為小名，象徵創辦六年的里程碑。遛狗卡的卡面以藍紫色漸層為底，簡約典雅的設計突破過去多張卡片的設計風格，並兼具質感和時尚氣息。首波主打與信用卡回饋幅度相同的海外消費最高3％回饋，更是疫情解封之際出國旅遊的首選良伴。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，Richart Mastercard悠遊金融卡不僅權益等同一般Mastercard商務卡，設計風格突破既有Richart卡面，刷卡優惠也有別於過去的金融卡，特別提供海外通路最高3％的刷卡回饋，幅度與FlyGo信用卡相同，對於大學生、社會新鮮人或尚未申辦FlyGo信用卡的用戶而言，可做為海外消費的支付首選。

此外，「遛狗卡」也同步享有Mastercard的卡友權益，包含訂房優惠以及最高新臺幣3000萬元旅遊平安險的保障。民眾只要在活動期間內開立Richart帳戶，並選擇申辦Richart Mastercard悠遊金融卡，即可享有Uber Eats吃飯金300元的早鳥回饋，限量15000名，額滿為止。

客戶使用「遛狗卡」消費後，可進一步透過Richart APP檢視消費紀錄與帳務分析，還能為每一筆扣款明細進行手動備註，並可利用關鍵字搜尋功能，檢視過往的歷史交易紀錄。配合雙十一光棍節加碼，11月30日前，Richart用戶只要邀請一位新朋友加入，便可獲得200元推薦禮，被推薦人也可獲得100元用戶禮，Richart用戶還能再享111美元抽獎機會，若幸運中獎，等同出國多吃6碗拉麵，享受另一筆天上掉下來的小確幸。