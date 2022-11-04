「印尼紡織大王」宋良浩家族宣布再加碼豪辦！第三代接班人宋大江、宋大華兄弟，首度合體的開發案-台北市大直植福路商辦大樓，原本為知名的「摩鐵」伊都汽車旅館，兄弟收購下來後，今（4）日早上主持開工動工，改建為商辦大樓，預計2025年完工。

北市A級商辦市場在近兩季的空置率變化上穩定呈現歷史低檔，顯示頂級商辦產品的市場需求持續看好中。近年來眾多知名建商錨定大直商圈計畫進行商用產品開發，繼日前大陸建設執行長廖淳森表示，欣陸投控大股東的萬國開發公司的大直商業大樓，年底將不再出租給家樂福，計畫明年拆除改建為頂級辦公大樓之後，今天又有一棟商辦大樓，正式動工，加入大直辦公市場。

由宋大江、宋大華兄弟聯手經營的虹光集團，於植福路伊都汽車旅館原址，今天早上進行商辦大樓的動土儀式。

虹光集團表示，大直植福商辦大樓，是繼今年7月份開幕的「虹光LIVE」商業大樓之後，虹光集團深耕大直商圈的第二個重要里程碑。

近年大直多有建商押寶，包含華固建設前後投入50億於金泰段購地、忠泰建設延請安藤忠雄設計頂級商辦產品、良茂建設於美福飯店旁新建商辦只租不賣、興建中的瓏山林，以及大陸建設收回大直家樂福改建，和已有落成個案的興富發、長虹等，都看好大直潛力。

虹光集團指出，大直與信義計畫區，只有一橋之隔，並連接內湖科學園區，及未來北投士林科技園區的輻輳位置商業機能，區內辦公大樓，每坪成交最高單價，為興富發集團「台北CBD時代廣場」，每坪128萬元。

另外，「大直豐匯」每坪達129.7萬元，已直逼敦北A級商辦價格。這顯示，大直可望成為下一個A級及超A級商辦群聚的重要商圈。

成立僅十年的後發品牌虹光大江，在董事長宋大江積極佈局大直的策略下，於2019年年底完工虹光LIVE商業大樓。

弟弟宋大華並於去年移居台灣成立虹光大華，加碼投資宋氏家族在台灣的房地產事業。

兩人合作的首案是原址為伊都汽車旅館的植福路商辦大樓，今天上午率領合作團隊三門聯合建築師事務所、中國建經及森城建設共同宣告正式動土。

宋大江表示，投入台灣房地產的十年，從一開始的商用及店面買賣租賃、純住宅產品荷里居、中山·雋的興建銷售，再到虹光LIVE的餐飲大樓、永康壹號的住商混和大樓，及現在植福路的純商辦，虹光一直在打磨不同類型產品的經驗及商業模式。對於新的嘗試與挑戰，他認為是很好的自我突破和學習歷程，能夠和弟弟宋大華一起為集團開創更大的格局及發展空間，更是別具意義。