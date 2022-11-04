2022 ITF台北國際旅展今（4）日開展，華航集團疫後首度參展，華航董座謝世謙、華信航空總座彭榮敏、台灣虎航董座陳漢銘共同出席集團展區開幕儀式，並推出全球加碼4天限時折扣，日韓免萬元輕鬆遊。

華航旅展期間購票輸入優惠代碼「2022CIITF」，現買現折超划算，台北-大阪、台北-名古屋9,463元起，台北－首爾仁川8,124元起、台北－首爾金浦9,463元起，日韓免萬元輕鬆遊，現場購票可參加華航展區機票抽獎，區域線免費機票天天送。

華航展區位設置A321neo豪華商務艙模擬情境，讓民眾親身感受全新飛行體驗；同時為歡慶「皮卡丘彩繪機CI」上線營運，設置彩繪機打卡牆，華航推出旅展限定Instagram濾鏡，讓民眾下載體驗前一刻在宿霧海島自由行、下一秒就穿梭到越南峴港；現場也準備即拍即印設備，提供民眾專屬明信片留念，上傳Facebook或Instagram打卡分享，拿獨家限量小禮。

此外，華航展區每天都將抽出免費機票、華航新款輕薄飛行夾克、襯衫式機能POLO衫、模型飛機等限量週邊商品。

在國際旅遊需求再次起飛之際，華航線上旅展同步開跑，三大全新航點包括台北-宿霧4,800元起（未稅），台北-峴港6,500元起，台北-清邁7,000元起，國人喜愛的日本航線，如台北-琉球（沖繩）只要7,566起（未稅）；購票刷中國信託華航聯名卡，除台灣出發全航線機票85折起購票折扣，另獨享全卡友專屬折價優惠，區域線折價1,500元，長程線折價3,000元。

華航《機微酒》自由行產品升級，1人即可成行隨時出發，除東北亞東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾，及東南亞新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡等11大熱門航點，再擴大至美加、紐澳、歐洲及香港航線。

華信航空配合ITF旅展也推出多項折扣活動，即日起至13日，使用華信手機APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼「ITFMDA」立即享75折優惠，限量1,000名；旅展期間現場購買華信假期產品，自由行2天1夜每人只要新台幣2,999元起，再加碼贈送當地特色伴手禮。