為響應國際碳中和趨勢及2050年淨零目標，記憶體廠華邦電（2344）於今年9月加入新加坡的全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX），並於11月完成首次碳權購入交易。此次購入之碳權將用於碳排放抵換使用。

華邦電本次參與全球碳權交易平台CIX 2022拍賣，得標來自巴基斯坦紅樹林保育專案碳權。此紅樹林保育專案為目前世界上最大的藍碳項目，面積超過35萬公頃，涵蓋數種瀕臨滅絕物種的棲息地，為該地區生物多樣性帶來可觀的氣候變遷適應效益。

當地4.2萬居民亦受惠於專案衍生之多項共益性（co-benefit），包括提供超過2.1萬個全職職缺、乾淨的飲用水源、保育專業教育訓練、公共衛生及性別平權倡導等。

華邦將繼續在日常營運中致力節能減碳、發揮創新研發的企業影響力推出綠色產品、關注再生能源及自願性碳權市場投資機會，並導入數據平台技術建立永續營運的新商務模式，期許從各種面向積極接軌國際永續倡議，實踐企業社會責任，以達永續發展之目標。