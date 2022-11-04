新北市淡水區近期有詐團透過網路刊登高薪工作廣告，誆騙求職者再暴力控制，1日淡水警查獲8名犯嫌，救出被關在淡水新市鎮的26人，新北市刑大持續追查，發現該詐團在桃園市中壢區還有另一處據點，且有32人被關押，昨晚查獲逮捕張嫌等8人，沒想到追查發現竟有3人遭虐死棄屍，稍早也在龜山區找到2具遺體，據了解，被虐死的為38歲黃男、57歲林男以及45歲黃女，目前找到的遺體為林男、黃女，黃男遺體疑被移往南投縣日月潭風景區山區，目前警方仍持續搜索中。

警方指出，57歲林男、45歲黃女有糖尿病、高血壓等慢性病，由於關押時間過長，過程沒有就醫，也沒有服藥，黃女還曾在廁所吐血，詐團成員冷眼看待，指使其他受害人幫她CPR。在兩人死亡後，詐團成員將屍體裝進太空袋，移至桃園市龜山區的樹林裡棄置。

警方表示，詐團成員持手銬、束帶控制不願意配合販賣存摺的被害人，且刻意不提供足夠食物還施暴，手段十分兇殘，38歲黃男疑似不堪受虐，從11層樓墜下，落在其他樓層突出的露台，屍體由詐團成員運離處理，警方持續追查，初判遺體疑被移往日月潭風景區山區內棄置，目前已調派警力前往搜索。

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