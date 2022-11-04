國泰航空重回台北國際旅展ITF，推出精選航點機票最高享3000元折扣，搭配「買票送票」活動，百位民眾最高可獲得30000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北／香港來回機票。以及首賣香港迪士尼樂園「迪士尼音樂Live!」聖誕音樂盛會套票與10K Weekend 2023「Duffy與好友3公里跑」路跑活動套票，並將多款質感商品搬到旅展現場，天天祭出國泰航空台港來回機票。

隨著全球旅遊鬆綁及航班逐步恢復營運，國泰航空一向擁有密集飛行網路，尤以長程航線受到民眾歡迎。除了精選各航點優惠，這次台北國際旅展更加碼「買票送票」活動，以迎接疫後出國熱潮。

國泰航空即日起至11月9日預訂推出精選航點機票優惠，從台灣出發前往歐洲、北美、澳洲及亞洲精選航線機票，最高可享3000元折扣。此外，在台北國際旅展期間，於現場購買國泰航空機票或香港迪士尼樂園指定套票，還可參加「買票送票」活動，包括國泰航空台北-香港來回機票、Klook住宿優惠券5000元、台灣快綫VIP機場接送套票等，百位民眾最高享30000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北／香港來回機票，享受飛行人生。

2022 ITF台北國際旅展間，更推出香港迪士尼「迪士尼音樂Live!」聖誕音樂盛會套票及10K Weekend 2023「Duffy與好友3公里跑」路跑活動套票。凡於現場購票就享95折優惠，再送迪士尼「奇妙夢想城堡」特別版購物袋，且同享國泰航空台港機票88折扣優惠，每天更加碼舉辦主題挑戰活動，送出迪士尼限量好禮，迪士尼迷們千萬別錯過這個大好機會。

開展期間每天五場舞台活動，祭出限量台港來回機票及多款精美禮品！且只要現場加入會員便可獲得「統一超商100元虛擬商品卡」，申辦國泰世華亞洲萬里通聯名卡可享扭蛋抽好禮，有機會將晶華酒店餐飲抵用招待券、Edenred宜睿智慧福利即享券、台灣大車隊搭車金帶回家。

沒有搭過頭等艙，也值得擁有一套頭等艙睡衣與護理套裝。凡於現場消費滿USD300即可獲得「頭等、商務艙精選機上備品」：國泰航空商務艙中式餐具組、國泰航空頭等艙舒適睡眠用品、國泰航空頭等艙Bamford護理套裝三選一。國泰航空更精選多款商品，將全球首賣的六航點帆布袋、旅行必備的旅行袋及國泰航空獨家商品搬至展場，民眾可於現場選購以最低5折的優惠帶回家。