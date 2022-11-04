勇伯的好友陳韋翰秉持遺志，從他的遺產中捐出340萬元，打造一台陳松勇紀念號救護車，希望藉此延續勇伯的大愛，典禮由澎湖縣長賴峰偉代表接受。（張茂雄攝）

已故金馬獎影帝陳松勇十分喜愛澎湖離島望安的靜謐之美，為完成他的遺願，勇伯的好友陳韋翰特別秉持遺志，從他的遺產中捐出340萬元，打造一台陳松勇紀念號救護車，希望藉此延續勇伯的大愛，也為影帝陳松勇傳奇的一生，畫下完美的句點。

目前擔任海巡之友總會榮譽最高顧問的陳韋翰，4日下午特地搭機到澎湖縣政府消防局，與縣長賴峰偉共同主持捐贈儀式，他說很開心陳松勇紀念號能在離島中的小離島救人，獻給他生前熱愛的土地望安鄉，藉此延續勇伯的大愛。

該輛救護車為福斯T6進口車，並將隨車配備AED、救護車用抗震生理監視儀、到院前12導程心電圖機及電子化救護紀錄平板電腦等新式裝備器材，將有助於離島救護服務品質之提升。

同時志明雲石股份有限公司董事長邱俊智、黃雅慧，也秉持「人飢己飢、人溺己溺」及「取之社會、用之社會」的理念，斥資新臺幣20萬元，捐贈自動體外心臟電擊去顫器(AED）1組，將配置於吉貝分隊，以強化離島緊急救護量能。

賴峰偉致詞時表示，提升離島在地醫療水準，一直是縣府最重要的施政目標，而「緊急救護」與「在地醫療」兩者則是相輔相成。這兩年來，「大關口觀音寺」捐贈第1輛「離島型救護車」開始，迄今已陸續在將軍、鳥嶼、花嶼、虎井等4個離島增設救護車，加上今天捐贈的「陳松勇紀念號」，5輛救護車捐贈的金額已超過1000萬元，對於二、三級離島救護服務品質的提升，成效卓著。