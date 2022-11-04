為了遏止酒駕，高雄市六都首創檢舉酒駕能拿獎金，高雄市今年8月修訂「獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸辦法」，增訂檢舉酒後駕車獎勵規定，民眾只要向警方檢舉酒駕，經警方查獲移送或舉發案件，檢舉對象為機車騎士可獲頒新台幣1000元、汽車駕駛3000元獎勵金。

據相關單位統計至10月，高雄市酒駕事故件數為289件，比去年同期少45件，但在取締件數上，今年則為9145件，對比去年同期反而增加1727件，增幅高達23％。

為了遏止酒駕歪風，高雄市於今年8月4日公布「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」，除現行獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案件，最高可獲頒6萬元獎勵金外，再增訂檢舉酒後駕車獎勵規定。民眾若提供事證協助警方調查酒後駕駛汽機車案件，因而查獲移送或舉發案件，檢舉機車可獲頒新台幣1000元、汽車3000元獎勵金。

民眾見到有酒駕事故發生，只要到發生地轄區分局報警或打110報案，向警方主動提供酒駕時間、地點、車牌號碼、車輛種類、顏色、行車去向或其他具體資料，並留下真實姓名及聯絡方式，若因此警方根據檢舉資料證據，查獲或舉發酒駕案件，即可申請1000、3000元獎金。但檢舉民眾若為該汽機車所有人或同車乘客及同桌共飲者，不適用。

另外，除現行獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸案件，最高可獲頒6萬元獎勵金外，若同時發現肇事駕駛為酒駕，則取最高獎金為主。舉例來說，若民眾發現駕駛肇事致路人死亡，向警方提供線索檢舉，後續警方發現肇事駕駛為酒駕時，仍依規定頒發6萬元獎勵金給檢舉人。