由於恩恩案在今年9月間遭新北市府駁回國賠訴求，因此恩恩爸今在義務律師陪同下，前往新北地院遞狀，對新北市府、消防局和衛生局提出國賠訴訟；對此民進黨新北市長候選人林佳龍痛批，恩恩爸今天遞件才知道，「原來半年多新北市政府推得一乾二凈，連啟動行政調查都不願意」，強調做為民選的行政首長，要做一個能夠真的與民同悲、與民同在的父母官，而不是長官。

林佳龍表示，我如果是侯市長一定會先道歉，畢竟確實81分鐘救護車才到，身為人父自己一定會去思考一個問題，如果當時是在一般7、8分鐘就能夠救護車到，恩恩是不是救得回來？

他指出，做一個民選的行政首長，一定要看得見人，要做一位有血有肉的市長，市長是人民父母官，不是長官，當每次都講尊重家屬、感同身受、配合調查，其實這些字眼都是很傷人的。

林佳龍說，能不能回到一個人的角度出發，先傾聽一起找出路，他覺得讓一個新北市民感到悲憤，然後對於半年來的遭遇，作為一個喪子人父他想要為孩子追求真相，也希望不要再發生第二個恩恩。

他表示，這樣的心情侯市長都不能體會，所以自己一首歌裡面也在談「風雨更加要作陣」，連一枝草都有一點露，恩恩爸今天走投無路，走到最後要去提起國賠，今天正式遞件才知道，原來半年多新北市政府推得一乾二凈，連啟動行政調查都不願意。

林佳龍強調，我們也了解這個過程中，確實有非常多不正常的地方，真的是看到恩恩爸今天去提起國賠訴訟是心如刀割，希望政府是有血有肉，一個市長要做一個能夠真的與民同悲、與民同在的父母官，而不是長官。