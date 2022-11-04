享譽國際的偶戲藝術家、大陸布袋戲世家第五代傳人楊輝，把傳統和現代的界線放一旁，和台灣的阮劇團、多位台灣布袋戲演師合作，推出結合真人演員和偶戲、即時投影的作品《釣蝦場的十日談》，大玩劇場創意，巡演站到了高雄。

楊輝表示，這是在疫情下發展的創作，他和台灣這群新生代的創作者一起激發創意，非常樂在其中，「我希望未來世界能夠揮別疫情，大家在走出劇場後，能看見真正的晴朗，回到一個真正自由自在的世界。」

阮劇團團長汪兆謙表示，這次高雄場《釣蝦場的十日談》是2.0版再進化，「團隊討論到當人類面對疫情的嚴峻，會怎樣的困頓跟掙扎，所以觀眾會看到在釣蝦場中，所有的規範在裡面都不管用，從一開始嚴格遵守規範，到後來變成道德的法外之地，最後人們開始瘋狂。」汪兆謙表示，《釣蝦場的十日談》的中後段，就如同原著《十日談》一樣，「人們已經開始打破道德界線，大量葷腥不忌的黃色笑話，甚至有些演出是『故意踩線』並搭配時事即興演出，絕對帶給觀眾不一樣的感受。」

文學經典《十日談》描述1348年繁華的佛羅倫斯發生一場殘酷的瘟疫，整個歐洲病死的人多達千萬人，年輕男女在逃避疫情期間，於十日內輪流講七情六慾的故事。時空轉換，現今疫情蔓延全球，猶如現代版瘟疫，《釣蝦場的十日談》因此而生，阮劇團將故事改編為一群人為躲避瘟疫，在嘉義鄉間複合式釣蝦場裡偷得浮生十日閒，述說著真真假假的故事，故事內容挑戰道德規範尺度，口白猛烈粗暴，令人捧腹大笑的劇情背後卻帶著一絲憐憫，訴說著即使在疫情之下，還是要及時行樂的寓意。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「疫情影響了生活，侷限了行動範圍，卻限制不了藝術家的想像力，藝術創作並非只有一種面貌，可以典雅高貴，也能是如日常生活般的存在，直接打入觀眾的內心，阮劇團的作品就有這樣的魅力，去年演出的《十殿》融合台灣五大奇案，在當代劇場呈現社會縮影，今年推出緊扣疫情而生的《釣蝦場的十日談》，故事內容跳脫道德框架，搭配人戲偶戲大亂鬥，探討疫情下的人性，展現阮劇團多元的創作能量。」

演出還有藝戲坊團長、李天祿大師第三代傳人黃僑偉、真雲林掌中劇團第二代負責人李京曄、蘇俊穎木偶劇團團長蘇俊穎、義興閣掌中劇團第四代接班人王凱生等4位布袋戲界明星參與，全程演出台語口白且即興發揮，建議15歲以上觀眾觀賞。演出將於11月5日至6日在高雄衛武營戲劇院登場。