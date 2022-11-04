熟女駕「越野戰神」未禮讓直行車 左轉連撞兩輛汽機車

北市大安區敦化南路2段與安和路2段171巷口，4日上午10時許發生一起賓士「越野戰神」休旅車左轉彎，與直行自小客車與機車碰撞的交通事故，造成機車騎士腿部骨折，所幸沒有生命危險。

警方調查，56歲陳姓女子上午駕駛賓士G-Class休旅車，沿敦化南路2段北往南行駛快車道至安和路2段171巷口左轉時，因沒有禮讓直行車，導致右側車身與行經敦化南路52歲余姓男子駕駛的自小客車，及41歲梁姓男子騎乘的機車發生碰撞而肇事，自小客車及機車車頭受損嚴重，陳女、余男兩人均未受傷，梁男腿部骨折送國泰醫院治療。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第48條第1項規定：汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行、轉彎車不讓直行車先行，處600元以上1800元以下罰鍰。提醒用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快而違規。