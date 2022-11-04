屏東演武場「文具島大冒險」，徵求登島冒險家一起來探險。(屏縣府文化處提供)

屏東縣政府與國立科學工藝博物館於4日起，在屏東演武場推出年度壓軸特展「文具島大冒險」，以「文具」、「文創」、「設計」為主題，打造探索冒險情境，有6大展示主題、動手做體驗活動及許多逗趣美拍場景，除了認識文具發展脈絡外，並有知名文具收藏家沈昶甫珍貴文具藏品，邀請大家一起登上文具島展開秘密探索。

屏縣府文化處表示，情境式互動特展裡，各式文具化為可愛動物們穿梭在時光隧道、螢光尺森林、文具部落、文具大草原等豐富的巨型文具裝置藝術之間，觀展者在充滿設計感的奇幻展場，可依據展區地圖按圖索驥，完成各項動手做任務。

並藉由剪、粘、撕、貼、拉、按、壓等文具手感體驗，從中了解文具發明小故事、設計原理與應用演進，在生活科學領域充實多元學習與認知，並兼具親子共學寓教於樂，透過不同方式了解更多關於文具的趣味知識。

此展自即日起展至2023年2月5日，透過展覽讓民眾了解文具除了功能性，還須兼顧美觀及故事性，為了更接近文具的發展起源，展覽期間11月13日、12月17日及2023年1月14日還辦理自製手抄紙體驗活動，共6場次，更多報名資訊請查詢屏東縣政府文化處FB粉絲專頁。