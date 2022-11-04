新光人壽於2022年11月4日在台北市南港區舉辦「臺北市南港轉運站興建營運移轉案」開工動土典禮。新光人壽董事長潘柏錚表示，新光人壽於2020年9月取得南港轉運站BOT案投資開發最優申請人資格，全案基地面積約1,479坪，樓板面積達16,788坪，新光人壽總經理黃敏義指出，本案預估2025年落成啟用，投報率估達4％。

此次開工動土典禮由台北市長柯文哲、新光人壽董事長潘柏錚、總經理黃敏義、林伯翰駐會董事出席，並邀請新光銀行總經理李正國、建築師柯宏宗、豐譽聯合工程董事長謝佶燁蒞臨。潘柏錚表示，南港轉運站BOT案作為台北市「東區門戶計畫」的重要拼圖，未來將興建地下四層、地上十九層轉運站暨商辦大樓，不論是自用或出租，都可望為新壽營運挹注良好收益。

潘柏錚表示，新光人壽於2020年9月取得南港轉運站BOT案投資開發最優申請人資格，全案基地面積約1,479坪，鄰近南港軟體園區、國家生技園區、台北流行音樂中心等重要公共設施，人文氣息濃厚，規劃轉運站暨商辦大樓，地上一層至三層為國道客運轉運站機能，配合政府提供國道城際運輸進駐使用。

地上四層至十九層為商辦大樓，並於地下一層建置連通道與台鐵地下街連通，於地上三層北側建築沿街空橋與台鐵連通，東側以空橋橫跨忠孝東路七段415巷與商三特銜接，大樓周邊規劃廣種植栽及喬木綠化，以串聯周邊都市綠帶系統，強化都市綠色景觀，營造符合人性的公共空間。

潘柏錚表示，為落實ESG永續發展，新辦公大樓邀請元宏聯合建築師事務所規劃設計，將結合生態、節能、減廢、健康等環保與生態永續概念打造，達成綠建築銀級標章、銀級智慧建築及低碳建築目標，整體設計展現綠色低碳城市新風貌，完工後可望成為台北市「東區門戶計畫」重要交通樞紐及城市地標，達成市政公共利益、創造企業參與、提升民眾福祉的三贏榮景。

潘柏錚指出，新光人壽持續積極布局不動產，隨著傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，未來仍有高雄市舊總圖地上權案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替新壽帶來穩定租金收入；此外，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。

柯文哲則表示，南港捷運站在過去幾年中是台北市地價上漲最多的地方，四年來在131個捷運站中，出入人數上升最多的也是南港站，「人流就代表金流」，南港已形成重要的產業聚落，要用交通串起來，也次的轉運站完成後，將來會是東北角運輸的重要樞紐。他重申自己最大的夢想就是打造南港空中步道，即從南港軟體園區為始的空橋、一直延伸到北部流行音樂中心，全長4.2公里，下地面再到松山車站，「大約7年後」，完成後可媲美美國紐約high line，成為本地區最大的特色。