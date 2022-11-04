「造夢者樂團」的陳建寧、范逸臣及阿沁今天現場帶來多首曲子的表演。(曹婷婷攝)

台南耶誕跨年3場演唱會 造夢者樂團跨年演出

台南市政府年底將一連舉辦3場耶誕跨年演唱會，卡司陣容堅強，市長黃偉哲今天公布首波演出卡司名單，包括八三夭、玖壹壹及知名歌手范逸臣等人組成的「造夢者樂團」，其中造夢者樂團今也親臨現場，31日跨年演唱會將陪大家跨年。

由范逸臣、TANK、阿沁及陳建寧組成的「造夢者樂團」今也現身市府記者會帶來精彩歌曲演出，目前正在拍戲中的范逸臣特地跟劇組請假出席。范逸臣、陳建寧及阿沁表示，很開心「造夢者樂團」首場表演獻給台南，阿沁說，為了這次到台南演出，他特別減重12公斤，黃偉哲當場回以「來台南，減肥會破功」，逗得現場一片笑聲。

黃偉哲歡迎他們來台南跨年演唱會演出，也贈送東山龍眼蜂蜜及麻豆柚子蔘，讓他們保養嗓子。黃偉哲說，2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，將於12月3日到12月31日一連5個周末登場，要讓市民朋友享受滿滿過節氣氛，今天先開箱部分卡司讓大家「聞香」，後續還有更多精采卡司陸續公開，請大家拭目以待。

黃偉哲表示，除了演唱會外，還有3場在麻豆、佳里及善化的親子活動，讓家長們能帶著孩子共度歡樂時光，活動不只侷限在城區，而是遍地開花，讓各地民眾都能享受歡樂節慶活動。

黃偉哲公布首波藝人卡司時拿出「1742」號碼賣關子，後來揭曉該數字代表搖滾嘻哈雙天團「八三夭」、「玖壹壹」，此外，還有金曲最佳樂團糜先生，療癒系民謠雙主唱Crispy脆樂團；台南男孩台饒新世代潤少及演唱《俗女養成記》2插曲「蚵仔麵線」的台南女孩琳誼；之後還有第2、 3波卡司會陸續公布。

3場演唱會為12月17日新營南瀛綠都心草地音樂會、12月24 永華市政中心西側廣場搖滾耶誕演唱會卡司、12月31日永華市政中心西側廣場台南好YOUNG跨年晚會。3場親子活動則分別為12月3日蕭壟文化園區，銀河谷音樂劇團演出「糖果屋」；12月4日善糖文化園區，蘋果劇團演出「愛道歉的小孤狸」；12月10日麻豆總爺藝文中心，小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」。