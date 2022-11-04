台南市睽違16年後，再度承辦明年全國運動會，預估會有來自各地約1萬2000名選手及隊職員到台南同場競技，為了迎接這項運動賽會，台南市長黃偉哲4日親自授旗給450位志工，也邀請更多有興趣、懷抱服務熱忱的民眾，加入志工服務行列。

市府體育局表示，「志工的參與是賽事活動成功的關鍵之一」，明年全國運動會將舉辦35種競賽項目，在每個比賽場館及賽務環節，都需要大量志工人力來服務串聯，預計召募1700名志工。

黃偉哲今天授旗的志工組別共有12組，包括交通、警衛、環保、膳宿、醫護、服務、大專、場地、競賽、典禮、團本部及體育總會志工。

從事志工服務逾30年的台南市體育總會副總幹事蔡保生，曾經擔任歸仁文化中心志工、社區志工等，而擔任體育類的志工，則可追溯1998年台南縣承辦末代台灣區運時。2013年他從永康大橋國小校長一職退休後，依然勤勉不懈擔任許多運動賽事的志工。

蔡保生說，很多校長與他一樣，退休持續投身志工活動，包含前陣子的台南古都馬拉松等，在許多大大小小的體育賽事，都能看到他們這群固定班底的身影；明年全國運動會是台南的大盛事，他們同樣不缺席，希望讓來台南參賽的人都能感到賓至如歸。