長榮海運今日召開董事會，通過取得長榮鋼鐵之普通股，及子公司長榮海運(亞洲)有限公司取得巴拿馬箇朗貨櫃碼頭100％之股權等兩案。長榮海運透過集中交易市場取得7.9萬張長榮鋼鐵股票，總金額為38.19億元，主要看好長榮鋼鐵近年來獲利穩定，加上環保意識日益高漲，投資環保與綠能相關產業不僅前景看好，符合近年著重環保之訴求，寄望擴大投資環保綠能產業並享穩定投資獲利。

長榮鋼鐵主業為鋼結構營建工程，為國內主要鋼構廠商之一，工程大多為廠房、住宅大樓及橋樑、軌道等公共工程，具有特殊工程的建構能力，工程實績包括榮獲CNN評選為全球9大新城市地標的陶朱隱園等指標性工程，獲利穩定成長，其轉投資之環保綠能產業，包括欣榮企業(股)公司、水美工程企業(股)公司及榮鼎綠能(股)公司等亦逐年挹注顯著獲利。

長榮海運表示，本案係依據常如海運「取得或處分資產處理程序」辦理，委由「資誠普華國際財務顧問有限公司」出具長榮鋼鐵股權價值評估報告，「陞叡會計師事務所」廖書賢會計師出具股權交易價格合理性意見書，交易條件與價格應屬合理。長榮海運司資金充裕，遠足以支應本案需求，故不影響未來各項投資與營運，業經董事會決議通過。

第二案為長榮海運子公司長榮亞洲取得巴拿馬箇朗貨櫃碼頭100％之股權案，考量巴拿馬箇朗貨櫃碼頭為長榮海運及子公司位於美洲海運區域中最重要之轉運樞紐港，為強化美洲地區之海運事業佈局，長榮亞洲透過向兩家子公司長榮香港、Clove以及關係人Ally分別取得9％、40％及51％之股權，藉以強化本公司及子公司美洲區航運服務網絡。

長榮海運表示，本次交易總金額為2.68億美元，並委由「致遠國際財務顧問(股)公司」出具鑑價報告，「偉盛聯合會計師事務所」陳麗秀會計師對此交易價格出具合理性意見書，交易價格應屬合理，經各家公司董事會決議通過。