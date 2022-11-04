新北市淡水區近期有詐團透過網路刊登高薪工作廣告，誆騙求職者再暴力控制，1日淡水警查獲8名犯嫌，救出被關在淡水新市鎮的26人，3日在中壢救出32人。發現竟有3人被虐死棄屍，稍早在桃園龜山山區找到2具屍體。

龜山警方獲報稍早趕往現場拉起封鎖線，等新北市警方接手後，由新北市警方鑑識到場採證，龜山警方則現場提供協助。

住戶則說，棄屍地點可通往長庚高爾夫球場，但因為路很小條，不太有人使用。住戶也說，近日很少有不明車輛進出，得知有人棄屍，也相當訝異。

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