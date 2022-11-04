由TVBS、三立電視共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」，將於明（5）日下午2點至4點登場，三位台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安（按姓氏筆劃順序）將展開精采辯論。今（4）日進行辯論會前的最後彩排，同時也公布了三位候選人抽籤申論與總結的發表順序，候選人卯足全力準備應戰。TVBS新聞部副總詹怡宜與三立新聞部副總白舒樺也親自於彩排現場督導，希望透過這場唯一公開相互交鋒的辯論會，善盡社會媒體責任，幫助觀眾與台北市民更認識候選人與政見。

本次電視辯論會舉行前，三位候選人陣營也派出代表進行彩排。另外兩位辯論會主持人TVBS新聞主播謝向榮、三立新聞主播王偊菁也到場親自順過整個講稿及流程。TVBS新聞主播謝向榮第一次擔任辯論會主持人，更是首次與王偊菁合作，談到兩人互動過程，謝向榮表示：「她在主播台上專業的形象，如犀利紅玫瑰；但私底下卻親切甜美，又如同溫和的白玫瑰。」極具差異的人設令他印象深刻。王偊菁則表示，謝向榮是景仰的前輩，電視上看起來較為白皙，原以為是斯文書生，看到本人覺得膚色黝黑又健康，大讚：「是個陽光男孩來著！」

今日也公布三位候選人辯論會的抽籤發言順序：第一輪申論階段，將由蔣萬安、陳時中、黃珊珊依序進行發言；第四階段總結部分，則由黃珊珊、蔣萬安、陳時中依序總結。TVBS新聞節目主持人錢怡君、三立主持人呂惠敏兩位提問人的題目，也絕對是台北市選民關心的問題。

此為TVBS與三立首度合作，合作過程中兩方難免各有主張，對此詹怡宜表示，「討論過程中有溝通商量、有彼此讓步，當然也有兩家必須猜拳的時候，共同的目標都希望順利把這個台搭起來」，務必做到公平公正，展現兩家電視台的專業與誠意。TVBS新聞台、TVBS(55、56)與三立新聞也將全程轉播辯論會精彩實況，現場不開放民眾入場，所有關心此次辯論會的民眾請準時透過電視及網路直播收看，掌握辯論會完整內容。