「2022新北嚴選」於今(4)日起連續四天，在ITF台北國際旅展設立專區與大家見面。「2022 ITF台北國際旅展」是國內今年度最大的國際型旅展，藉由本次展售活動，讓全台民眾更加認識新北市的特色好禮，同時新北得獎業者也提供相關優惠，歡迎民眾至活動會場消費選購，一起疫後消費拼經濟。

經發局長何怡明表示，今年的新北嚴選徵選活動，網路票選超過30萬人次參與，投下近70萬票，選出的特色商品和美食名店都是一時之選。疫情帶來嚴峻的考驗，也淬鍊出新北業者積極創新能量，市府扮演火車頭的角色，要帶領伴手禮業者一起拚經濟，像是10月25日至10月31日特別集結所有獲獎業者推出聯合優惠，辦理為期七天的新北嚴選感恩週，成果相當豐碩，共創造了超過1千萬的營業額，提升業者業績2成以上。

11月4日至7日，新北嚴選20家得獎業者提供ITF專屬優惠，歡迎民眾一起疫後消費。(圖／新北市政府提供)

經發局指出，以往的新北隊成果斐然，像是於林口三井及世貿年貨展售會就是最好的範例，業者於該展售活動，創造銷售業績超過800萬元。而且這次「新北嚴選」更勝以往，除徵選新北特色伴手禮外，還加入美食名店徵選，藉由「新北嚴選」的品牌，協助業者走出新北，邁向全台，帶動庶民經濟發展。所以也要利用這次國際旅展的名號，將新北嚴選的品牌打亮，讓大家都知道新北業者的實力堅強。

本次參展業者推出的展售項目主要為新北嚴選得獎商品，像是「霽月肉鬆肉乾總鋪」推出「霽月桐花禮盒」，突破傳統技術，將天然健康的食材與肉乾做結合，不僅讓肉乾呈現清新的口感，更補足了現代人缺乏的膳食纖維；「啾啾鳥咖啡」推出「咖啡海旅行箱」，新鮮烘焙精品咖啡豆，研磨後純粹的原始風味，且領先業界的鑽石型濾紙，將咖啡香氣、風味表現的更清晰；「卡滋爆米花觀光工廠樂園」推出「八里柚香焦糖風味爆米花」，熱銷第一名口味-焦糖牛奶球型爆米花，與八里在地小農柚醬，推出濃郁柚香焦糖風味爆米花。現場還有許多優秀的得獎商品，歡迎大家至現場選購。

新北觀光工廠「許新旺陶瓷紀念博物館」入選經濟部111年觀光工廠的節慶首選與職人手作。(圖／新北市政府提供)

同時，在旅展開幕這天，經濟部舉辦「111年度觀光工廠產業發展推動成果頒獎典禮」，其中許新旺陶瓷紀念博物館入選2022年觀光工廠節慶首選與職人手作，節慶首選「虎HO’年年|烏龍茶梅酒 冷變對杯禮盒」特別選用鶯歌在地－合力酒廠所釀製的烏龍茶梅酒，酒杯使用集瓷Cocera專屬冷變陶瓷杯，以鶯歌石、三峽鳶山作為主視覺，在倒入冰塊與梅酒後，山水圖將產生不同變化；職人手作「新旺集瓷X享時光釉上貼花課程組合」獨家開發的花色及圖樣，拼貼完之後，經過高溫窯燒，將可拿到自己專屬的貼花作品，邀請民眾一起來動手做看看！

經發局補充，凡當日於新北館消費滿 999 元(可累積)，即可憑發票或其他合法憑證於新北館服務台兌換乙枚代幣。每枚代幣可用於本館內之夾娃娃機台(保證夾取)，禮品包含iphone、新北嚴選及觀光工廠業者的產品，每日數量有限，送完為止。（新北市政府經發局廣告）