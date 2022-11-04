外表變了心也會跟著變嗎？一名女網友悲痛發文，表示自己和男友原本都是肉肉的身材，因為已經影響健康，兩人下定決心開始減重，過了半年也有不錯的成效，但沒想到變成型男的男友竟也變心，不只不願意帶她出門，還說「我現在很夯」，讓這名女網友心碎直呼：「明明胖胖的我們很快樂」。

原PO在論壇Dcard發文表示，她和男友兩人體重合計約200公斤，被醫生告誡要減重，於是兩人便一同實施甩肉計畫。原PO不僅每天煮健康便當給男友帶去公司，還買了教練課程，督促彼此朝理想身材邁進，而努力終究是有回報的，半年後男友瘦了30公斤，原PO也減下20多公斤。

原PO表示，男友體重約80公斤，但因為有健身，整體看起來變得有型許多，反觀自己雖然瘦了不少，但外表還是肉肉的。不過，最讓她不能接受的是，近來男友對她的態度變得冷淡，不僅拒絕愛心便當，下班和同事聚餐到深夜也沒有報備，就連要去高中同學會時也說：「不適合帶你去」。

某次男友外出後音訊全無，讓原PO深夜痛哭，傳訊息逼問男友原因，結果對方坦承，自從瘦身有成，發現生活多了很多可能性，「還有人問他，現在那麼夯，幹嘛跟胖女生在一起」，讓男友開始懷疑是不是該追求更豐富的人生。原PO難過地說，「明明胖胖的我們那麼快樂，為什麼現在會變成這樣？好後悔要他減肥」。

文章一出，引來不少網友留言討論，「還好你們還沒結婚，恭喜你看清一個人」、「你也可以改變自己，讓自己變得更好，再甩了他！」、「所以說胖子不是不渣，只是沒機會渣」、「不要傻傻地被欺負了，妳瘦下來也一定會找到比他好的人」、「不要管他，讓他一直外食喝酒聚餐，沒幾個月他就復胖了，換你不要他」。