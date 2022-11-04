大陸A股三大指數4日放量大漲，滬指收報3,070.80點，漲2.43％，成交額人民幣（下同）4,588億元。深成指收報11,187.43點，漲3.20％，成交額6,145億元。創業板指收報2,451.22點，漲3.16％，成交額2,085億元。成交額時隔1個交易日再次突破1兆元。
以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入117億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入近100億元。
新浪財經報導，當日盤面上，鋰電池股集體爆發，久吾高科、西藏城投、鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業等10多檔個股集體漲停板，寧德時代漲超5％。汽車產業鏈表現活躍，中通客車、賽力斯、眾泰汽車、旭升股份、愛柯迪等多股漲停。台陽能、啤酒、保險、教育等漲幅居前，個股呈現普漲態勢。
另外，主要行業ETF普漲，新能源汽車ETF漲超5％，有色金屬ETF漲近5％。大陸商品期貨4日多數收漲，焦煤漲逾5％，鐵礦石漲近5％，焦炭、純鹼、矽鐵、錳矽漲逾3％，玻璃、滬鋅、燃料油、尿素、蘋果漲逾2％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。