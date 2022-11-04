「糖」在生活中可謂無所不在，精緻糖吃多了對身體健康是極大負擔，正當我們以為對「糖」食已經有所警戒之際，其實還有些未能立即明察的「糖醣陷阱」存在於我們生活週遭。

尤其要小心6大易讓血糖飆升的「糖」或「醣」的飲食陷阱：

●澱粉類食物

幾乎每天都會吃的白飯、白麵包、白麵條、白饅頭等「白色食物」，都屬於高GI（升糖指數）食物，也多是精緻食物，雖吃起來不甜，吃過量的話，飯後血糖值會偏高。

●糕點類食物

好吃的糕點如鳳梨穌、餅乾、酥餅、蛋糕等，在糕點製作過程中，少不了要添加白砂糖、冰糖、蜂蜜、果糖或高果糖糖漿，以及鮮奶油、奶油、蛋糕粉等反式脂肪，由於是高油、高糖的食物，吃得太多，血糖容易飆高。

●含糖飲料

汽水、可樂或珍珠奶茶等都是含糖飲料，最常見添加果糖。研究發現，吃太多果糖，會產生胰島素阻抗，血糖太高，影響人體的代謝作用，長久下來就容易罹患糖尿病。

●奶類：很多人不知道牛奶中含有醣分，原本補充鈣質1天喝1、2杯就夠，但有些人以為可補充蛋白質，甚至1天喝到5杯，醣量攝取增多，容易影響血糖變化。

●油炸類食物：鹹酥雞、雞排、漢堡、薯條等油炸食物，除了油炸裹粉含澱粉類，高油脂、高熱量，會影響糖類和脂肪的代謝，更不利於血糖的控制，糖尿病患要減少食用。

●水果

芒果、荔枝、榴槤等是高甜度、高熱量的水果，一到夏天，就容易吃過量而導致血糖升高；但也要特別注意，甜度不高的芭樂半顆或奇異果1.5顆，就相當於1份（半碗）水果，更容易因為吃太多而讓血糖上升。

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