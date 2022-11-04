不畏價格上漲和通膨持續升高，食品外送需求仍然強勁，DoorDash Inc第三季訂單暴增，並創下歷史新高，帶動營收衝出市場預期，受此激勵，周四盤後股價飆漲逾14%。

儘管如此，DoorDash發言人表示，對經濟可能衰退的擔憂使用戶每次下單時購買的東西減少，公司已經開始看到一些影響。

不過就目前而言，一切都還很不錯，其第三季營收年增33%，為17 億美元，超出分析師預估的16.3億美元。

第三季訂單量達4.39億筆，總訂單額成長30%，為135.3億美元。

惟淨損達2.95億美元，相當於每股虧損77美分，超出分析師預期的59美分。

除食品外，雜貨店、便利店和零售店等配送業務的表現也仍然穩健。Third Bridge分析師Nicholas Cauley表示，與零售店和雜貨店的合作夥伴關係將成為推動DoorDash成長的動力，也將為提高平均訂單額創造機會。

DoorDash預估第四季總訂單額介於139億～142億美元，並維持該產業重要指標的全年預測不變。

對美國外送公司而言，人力短缺一直是一個大問題，但UberEats母公司優步（Uber Technologies Inc）周二表示其平台的活躍司機人數已經回復到2019年9月的疫前水準。

DoorDash則表示，除了在2021年第一季因美國政府第二輪發放振興支票而受到影響外，DoorDash沒有外送員短缺的問題。