新唐(4919)今(4)日舉辦法人說明會，展望第四季，總經理楊欣龍坦言，因消費和PC需求未見明顯變好，通路庫存調整還會持續，預估第四季營收持續衰退，且季對季的衰退幅度會略多於第三季之於第二季，不僅如此，毛利率也可能因為產品組合受到影響。

新唐第三季營收104億元、季減少7%；稅後純益9.45億元、季減少30.5%；每股純益2.25元。第三季毛利率41.2%、季減0.7個百分點；累計前三季營收323.03億元，淨利35.07億元，每股純益8.36元。

分析新唐第三季營收表現，總經理楊欣龍表示，第三季PC相關占比明顯下降，且PC、NB調節會持續到下季，但車用和工業用相對持平，且需求還是不錯的。整體來說，因為總體經濟的不確定性依舊，所以新唐對未來一季持保守態度，將謹慎應對不確定性和變化。預估第四季營收會呈現季衰退，且幅度略大於第三季之於第二季，儘管現階段價格、成本結構沒有太大改變，但第四季毛利率可能因產品組合受到影響。

庫存狀況來說，楊欣龍表示，烏俄戰爭爆發後歐洲需求減緩，加上大陸年中的封城，新唐這幾個月送到客戶的晶片，是沒被消化的，庫存需要一些時間來去化，目前無法確定何時可以消化完畢。

針對先前與晶圓廠先訂的LTA長約，楊欣龍表示，新唐有蠻高比例簽訂LTA的，過去這季客戶有些需求是下滑的，但新唐採用的方式是和客戶協商進而彈性因應，會根據不同狀況跟客戶配合，但確實很難百分百照LTA走。新唐目前沒有客戶違約棄約，但因為產業需求放緩，產能利用率降緩是可預期，但會維持合理的產能利用率。

伺服器業務方面，楊欣龍表示，新唐此一業務今年YoY是成長的，但與年初客戶釋出的看法相比，需求確實變少，依據客戶所訊息，主要因為英特爾平台的推延，導致第四季部分要發表的案子，延後到明年。另外，BMC(遠端控制器晶片)部分，已經在微軟有開始合作，大家共同研發的安全性功能產品，這案子已經進行兩年，但考量伺服器和平台是相關的，因此營收貢獻恐要到2024年才會浮現。