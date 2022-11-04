因應永續競爭力的重要課題，中菲行國際物流集團多年來持續強化綠色供應鏈，首度獲得ISO 14064-1：2018驗證，除了設定以2030年減少類別一及類別二的排放總量18％為目標，更以2050年辦公室外購電力使用100％再生能源為願景，將對內力行公司可達成的節能行動，並對外與合作夥伴共同實踐減碳作為。

中菲行總經理邱鈞榮並於11月3日在台北正式接受立恩威國際驗證公司(DNV)以第三方公正角色查驗所頒發之「合理保證等級」聲明書。

回顧其中國子公司日前才通過ISO 14001及ISO 45001雙重國際認證，落實環境管理系統、職業安全衛生管理系統與綠色物流服務，在綠色浪潮的推波助瀾下，其台灣母公司中菲行國際物流股份有限公司，即在今年同時通過ISO 14064-1溫室氣體查證最高等級標準，有效實踐國際企業永續發展治理標竿。

中菲行透過其自行研發的商業智慧科技，持續精進與利用包括物聯網(IoT)、機器學習與人工智慧(AI)等綠色科技，整合移動裝置的智慧應用，成功在企業既有的資源回收與節約用水計畫之外，讓全球供應鏈有效共享節能減碳的永續目標。

積極支持國際推動減碳作為，中菲行自今年開始參與回覆CDP氣候問卷，除了揭露環境管理與公司治理、氣候變遷風險機會管理，更主動提供包括供應鏈運輸模式最佳化，以有效為國際貨運減碳目標盡一份心力。

中菲行集團中央管理服務處指出，此次通過ISO 14064-1，除了有效奠定驗證方法學與溫室氣體盤查管理，更開啟與國際組織Smart Freight Center (SFC)交流的一扇窗，計畫與合作夥伴共同強化綠色供應鏈，而未來也將以綠色標竿為榮，持續超越客戶的期待，逐步完整體現中菲行在物流市場趨勢中落實供應鏈減碳與服務永續性的承諾。