中國外交部發言人趙立堅4日主持例行記者會。記者提問，20年前的今天，中國與東協國家政府代表在柬埔寨首都金邊簽署了《南海各方行為宣言》。中方如何評價《宣言》在20年來發揮的作用？趙立堅指出，《宣言》的簽署和落實，增進了中國與東協國家政治互信，促進了各方涉海對話合作，為維護南海和平穩定發揮了關鍵作用，也為中國與東協關係發展營造了良好的地區環境。

趙立堅表示，今年是《南海各方行為宣言》簽署20周年，《宣言》是中國和東協國家在南海問題上達成的首份政治文件，確立了各方處理南海問題的基本原則和共同規範。

趙立堅介紹稱，今年7月，中方在北京成功舉辦了紀念《宣言》簽署20周年高級別研討會，中國和東協國家與會代表重溫《宣言》精神，高度評價《宣言》的重要作用和里程碑意義，對繼續全面有效落實《宣言》提出了殷切的期待。維護南海和平穩定，符合中國和東協國家共同利益，也是國際社會的普遍共識。落實《宣言》20周年的成功實踐，充分證明了中國和東協國家完全有能力、有信心、有智慧處理好南海問題。

趙立堅說，中方願與東協國家繼續全面有效落實《宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，不斷深化海上對話合作，把南海真正建設為和平之海、友誼之海、合作之海。